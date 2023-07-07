Notizie simili

Una rete urbana di Provins rivista per una maggiore leggibilità

Tutte le spiegazioni sulle novità della vostra rete urbana di Provins

3 nuove linee 3207, 3208 e 3209 sostituiscono le linee 9B, 9C e 9D dal 1° agosto

La rete urbana di Provins è soggetta a modifiche per una migliore leggibilità:

La rete urbana di Provins è soggetta a modifiche per una migliore leggibilità:

  • L'offerta è semplificata con 3 nuove linee che operano con un percorso identico al viaggio di andata e ritorno in sostituzione delle linee 9A, 9B, 9C, 9D e 9E
  • La rete è estesa a Poigny
  • Nuove fermate vengono create a Provins e Poigny
  • L'intermodalità è migliorata con il treno P nelle stazioni di Provins e Champbenoist-Poigny
  • La frequenza degli autobus è aumentata

In dettaglio

  • Creazione di una linea regolare 3207 che collega la fermata Ville Haute alla stazione di Provins che opera dal lunedì al sabato con una frequenza di 30-40 minuti nelle ore di punta e 60 minuti nelle ore non di punta.
  • Creazione di una linea regolare 3208 che collega la fermata Marcel Rougemont alla stazione di Champbenoist – Poigny che opera dal lunedì al sabato, ogni 15 minuti nelle ore di punta / 60 minuti nelle ore non di punta)
  • Creazione di una linea 3209 che opera dal lunedì al venerdì con 7 corse online regolari nelle ore di punta e 8 corse su prenotazione nelle ore non di punta; e sabato: solo su prenotazione (ogni 60 minuti tutto il giorno).
  • La linea 9SCO viene mantenuta per servire le scuole ed è ora chiamata 3259.

Nuova rete di Provins

Mappa della nuova rete di Provins

Scarica qui la nuova mappa della rete Provins

