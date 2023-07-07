Notizie simili

3 nuove linee 3207, 3208 e 3209 sostituiscono le linee 9B, 9C e 9D dal 1° agosto
La rete di rete urbana di Provins rivista per una maggiore leggibilità
La rete urbana di Provins è soggetta a modifiche per una migliore leggibilità:
- L'offerta è semplificata con 3 nuove linee che operano con un percorso identico al viaggio di andata e ritorno in sostituzione delle linee 9A, 9B, 9C, 9D e 9E
- La rete è estesa a Poigny
- Nuove fermate vengono create a Provins e Poigny
- L'intermodalità è migliorata con il treno P nelle stazioni di Provins e Champbenoist-Poigny
- La frequenza degli autobus è aumentata
In dettaglio
- Creazione di una linea regolare 3207 che collega la fermata Ville Haute alla stazione di Provins che opera dal lunedì al sabato con una frequenza di 30-40 minuti nelle ore di punta e 60 minuti nelle ore non di punta.
- Creazione di una linea regolare 3208 che collega la fermata Marcel Rougemont alla stazione di Champbenoist – Poigny che opera dal lunedì al sabato, ogni 15 minuti nelle ore di punta / 60 minuti nelle ore non di punta)
- Creazione di una linea 3209 che opera dal lunedì al venerdì con 7 corse online regolari nelle ore di punta e 8 corse su prenotazione nelle ore non di punta; e sabato: solo su prenotazione (ogni 60 minuti tutto il giorno).
- La linea 9SCO viene mantenuta per servire le scuole ed è ora chiamata 3259.
Nuova rete di Provins
Mappa della nuova rete di Provins