Valido per 1 ora senza corrispondenza al costo di 2,50 euro dal 1 ° gennaio 2023 (+ possibile costo dell'SMS per gli abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
Il biglietto SMS Boardboarding è venduto esclusivamente singolarmente. Basta inviare "ESSONNESO" al 93 100 e riceverai un biglietto sotto forma di SMS! Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione "Tariffe".
Puoi anche seguire le nostre notizie su Twitter: @EssonneSO_IDFM
A presto sulla tua rete!