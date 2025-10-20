Notizie simili

Nuova linea 1119: un collegamento più veloce tra La Roche-Guyon e Mantes-la-Jolie dal 9 marzo 2026

A partire dal 9 marzo 2026, una nuova linea rafforzerà l'offerta di trasporto nel territorio: la linea 1119 collegherà direttamente La Roche-Guyon a Mantes-la-Jolie. Progettata principalmente per i lavoratori, questa nuova linea servirà anche le scuole private di Mantois.

Un collegamento più diretto con la stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie

La linea 1119 offrirà un percorso più diretto alla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie, facilitando i collegamenti con le modalità pesanti e altre linee di autobus.

Grazie a questo percorso ottimizzato, i viaggiatori potranno beneficiare di:

  • Risparmio di tempo di circa 20 minuti rispetto alla linea 1111
  • Gare con orari fissati agli orari principali di entrata e uscita delle scuole private di Mantes-la-Jolie

Un rinforzo per la linea 1111

La messa in servizio della linea 1119 rafforzerà anche la linea 1111, migliorando così le condizioni di trasporto, soprattutto per i bambini delle scuole.

Questa evoluzione mira a facilitare gli spostamenti degli studenti e a migliorare le condizioni di accesso alle scuole e alla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie.

