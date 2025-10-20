Notizie simili

Un collegamento più diretto con la stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie
La linea 1119 offrirà un percorso più diretto alla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie, facilitando i collegamenti con le modalità pesanti e altre linee di autobus.
Grazie a questo percorso ottimizzato, i viaggiatori potranno beneficiare di:
- Risparmio di tempo di circa 20 minuti rispetto alla linea 1111
- Gare con orari fissati agli orari principali di entrata e uscita delle scuole private di Mantes-la-Jolie
Un rinforzo per la linea 1111
La messa in servizio della linea 1119 rafforzerà anche la linea 1111, migliorando così le condizioni di trasporto, soprattutto per i bambini delle scuole.
Questa evoluzione mira a facilitare gli spostamenti degli studenti e a migliorare le condizioni di accesso alle scuole e alla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie.
Trova i tuoi orari sul sito web di Île-de-France Mobilités: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr