La linea 612 è una nuova linea che collega la Gare d'Aulnay-sous-Bois alla Gare de Sevran Livry attraverso il quartiere Rougemont e il centro di Sevran!
Mappa della nuova linea 612: dalla Gare d'Aulnay-sous-Bois alla Gare de Sevran Livry passando per il quartiere Rougemont e il centro di Sevran.
Novità sul tuo servizio di autobus a Sevran
Potrai salire a bordo della linea 612 dal lunedì al sabato con:
- Un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta,
- Un autobus ogni ora nelle ore non di punta.
Trova ora tutte le informazioni orarie qui o per il download qui sotto.
E non dimenticare, per un viaggio sereno viaggia in ordine!
Per salire a bordo dell'autobus, ricordati di portare un biglietto di trasporto valido e non dimenticare di convalidarlo all'ingresso dell'autobus. La mancata convalida può comportare una multa, anche se si dispone di un biglietto di trasporto valido.
Tutti i pacchetti sono accettati (Navigo, Solidarité, Imagine'R, Senior) e ce n'è uno per ogni fase della vita.
Per i viaggiatori occasionali, esistono altre soluzioni:
- Biglietto d'imbarco con l'autista,
- Navigo Easy,
- Libertà +,
- Biglietti SMS (inviare ENVOL al 93100).
Trova tutti i dettagli della fascia tariffaria Île-de-France Mobilités qui.