Una nuova alternativa per muoversi a Sevran!

Dal 20 novembre 2023, una nuova linea circolerà sul tuo territorio per soddisfare al meglio le tue esigenze: la linea 612. Spieghiamo tutto!

La linea 612 è una nuova linea che collega la Gare d'Aulnay-sous-Bois alla Gare de Sevran Livry attraverso il quartiere Rougemont e il centro di Sevran!

Mappa della nuova linea 612: dalla Gare d'Aulnay-sous-Bois alla Gare de Sevran Livry passando per il quartiere Rougemont e il centro di Sevran.

Novità sul tuo servizio di autobus a Sevran

Potrai salire a bordo della linea 612 dal lunedì al sabato con:

  • Un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta,
  • Un autobus ogni ora nelle ore non di punta.

Trova ora tutte le informazioni orarie qui o per il download qui sotto.

Orario della linea 612

E non dimenticare, per un viaggio sereno viaggia in ordine!

Per salire a bordo dell'autobus, ricordati di portare un biglietto di trasporto valido e non dimenticare di convalidarlo all'ingresso dell'autobus. La mancata convalida può comportare una multa, anche se si dispone di un biglietto di trasporto valido.

Tutti i pacchetti sono accettati (Navigo, Solidarité, Imagine'R, Senior) e ce n'è uno per ogni fase della vita.

Per i viaggiatori occasionali, esistono altre soluzioni:

  • Biglietto d'imbarco con l'autista,
  • Navigo Easy,
  • Libertà +,
  • Biglietti SMS (inviare ENVOL al 93100).

Trova tutti i dettagli della fascia tariffaria Île-de-France Mobilités qui.