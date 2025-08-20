La nuova linea 1433 collegherà il nuovo quartiere Seine Parisii alle stazioni di Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis!

Lettura 1 min

Dal 1° settembre 2025, la nuova linea 1433 collega le stazioni di Sartrouville (linea L e RER A) e Cormeilles-en-Parisis (linea J) al nuovo quartiere Seine Parisii

La tua nuova linea 1433 si collega al tuo territorio!

Dal 1° settembre 2025, Île-de-France Mobilités metterà in servizio la nuova linea di autobus 1433, creata per servire il nuovo quartiere " Seine Parisii " e facilitare i vostri viaggi d'affari e scolastici.

Raggiungi facilmente e rapidamente le stazioni di Cormeilles-en-Parisis (linea J) e Sartrouville (linea L e RER A) !

Un servizio semplice e regolare adattato alle tue esigenze!

La tua nuova linea opera dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 22: 00 con una frequenza ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 30 minuti nelle ore non di punta.

Il sabato, la linea funziona dalle 6:00 alle 22:00 ogni 30 minuti, mentre la domenica e nei giorni festivi, il servizio è operativo dalle 7:00 alle 21:00 con un passaggio ogni ora.

Scopri di seguito la mappa della linea del 1433:

Scarica la mappa linea 1433

 -  897.9 KB

Scarica gli orari della linea 1433 (valida dal 1° settembre 2025 al 5 luglio 2026 inclusi)

 -  1.7 MB

Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @ValParisis_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!