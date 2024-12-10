Île-de-France Mobilités lancia una nuova numerazione delle linee di autobus e un'offerta ristrutturata nella regione dell'Île-de-France Ouest.
Spieghiamo tutto!
Perché il numero di linea cambia?
La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee, con sistemi di numerazione che coesistono, ma non sono uguali.
Attualmente, ci sono nomi molto diversi(1, TEx, 340, 95-02, 11L ...) e duplicati nei numeri di linea (ci sono 19 linee 2 sull'attuale rete di autobus), il che complica la comprensione della rete.
Come orientarsi tra i nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno con un codice specifico, in base al luogo di circolazione della linea.
- Le linee che servono il territorio di Saint-Quentin-en-Yvelines iniziano con il numero del settore interessato, cioè 51 (linee 5116, 5117, 5154...).
- Seguendo la stessa logica, la linea 5234 che serve il territorio Centre et Sud Yvelines inizia con 52, il numero del territorio ad esso collegato.
- Infine, i numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento (7802, 7804, 9111 ...).
Cosa porterà questo nuovo numero ai viaggiatori?
I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente durante una ricerca sull'applicazione o sul sito iledefrance-mobilites.fr, perché sarà l'unica nell'Île-de-France a portare questo numero.
Un'offerta adattata e rafforzata delle linee
Linea 7804 (ex linea Express 4)
- 1 viaggio in più nel pomeriggio (intorno alle 16:30) in entrambe le direzioni
Linea 7802 (ex linea Express 27)
- Modifica del percorso e servizio di nuove fermate (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)
Linea 7808 (ex Express Line 80)
- Eliminazione dei viaggi da e per Libération
- 4 partenze aggiuntive nei giorni feriali e 2 il sabato
- Estensione dell'offerta fino alle 22 in entrambe le direzioni dal lunedì al sabato
Linea 5116 (ex linea 501)
- La partenza delle 6:55 dalla stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines è prolungata fino a Mantes (invece di Epône attualmente)
Linea 7803 (ex linea 503)
- Un nuovo capolinea a Nanterre Préfecture
- Modifica del percorso per collegare i poli di Saint-Quentin-en-Yvelines e Nanterre Préfecture
- 5 viaggi aggiuntivi a tratta
- Prime partenze la mattina presto (dalle 5:55) e più tardi la sera (fino alle 19:35)
Linea 9111 (ex linea espressa 91-11)
- Ampiezza dell'offerta estesa la sera fino alle 22:30 da Saint-Quentin-en-Yvelines e alle 22:20 da Massy.
Linea 7807 (ex linea espressa 307): nuovo percorso più diretto della linea
- Modifica del servizio del tecnocentro
- Servizio più fine di Vélizy
- Soppressione dei servizi per la stazione di Chantiers e Buc (possibile rinvio sulle linee 5150, 6161 e 6164)
- Rimozione dell'antenna di Little Robinson
Linea 7815 (ex linea 15)
- Modifica del percorso della linea con il servizio di nuove fermate: Jacques Monod e Les Grands Jardins à Plaisir
- Altri 8 viaggi sulla linea tra Plaisir e Saint-Cloud: 4 al mattino dalle 7:05 alle 8:35 e 4 alla sera tra le 17:05 e le 18:45
Linea 5153 (ex linea 39-34)
- Ampiezza estesa della linea che ora opera dalle 5:58 alle 19:45
- 6 partenze aggiuntive: 3 al mattino da Guyancourt e 3 alla sera da Boulogne
Linee la cui offerta rimane invariata
- Linea 7816 (ex Express Line 16)
- Linea 7818 (ex linea Express 78)
- Linea 5154 (ex linea espressa 91-10)
- Linea 5117 (ex linea 17)
- Linea 7805 (ex linea 475)
- Linea 5146 (ex linea 39-12)
- Linea 5234 (ex linea 78S)
Per trovare le informazioni di tutte le tue linee:
Sito web: iledefrance-mobilites.fr
- Per calcolare un viaggio: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Per trovare gli orari: linee Île-de-France Ouest
- Per seguire le notizie locali (solo sul sito): Pagina notizie linee Île-de-France Ouest