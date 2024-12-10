Cambia sulle tue linee!

Trova qui tutte le informazioni sugli adeguamenti e la rinumerazione delle linee nel tuo territorio.

Île-de-France Mobilités lancia una nuova numerazione delle linee di autobus e un'offerta ristrutturata nella regione dell'Île-de-France Ouest.

Spieghiamo tutto!

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee, con sistemi di numerazione che coesistono, ma non sono uguali.

 Attualmente, ci sono nomi molto diversi(1, TEx, 340, 95-02, 11L ...) e duplicati nei numeri di linea (ci sono 19 linee 2 sull'attuale rete di autobus), il che complica la comprensione della rete.

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno con un codice specifico, in base al luogo di circolazione della linea.

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico.

  • Le linee che servono il territorio di Saint-Quentin-en-Yvelines iniziano con il numero del settore interessato, cioè 51 (linee 5116, 5117, 5154...).
  • Seguendo la stessa logica, la linea 5234 che serve il territorio Centre et Sud Yvelines inizia con 52, il numero del territorio ad esso collegato.
  • Infine, i numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento (7802, 7804, 9111 ...).

Cosa porterà questo nuovo numero ai viaggiatori?

I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente durante una ricerca sull'applicazione o sul sito iledefrance-mobilites.fr, perché sarà l'unica nell'Île-de-France a portare questo numero.

Tabella di corrispondenza vecchi / nuovi numeri di riga

Un'offerta adattata e rafforzata delle linee

 Linea 7804 (ex linea Express 4)

  • 1 viaggio in più nel pomeriggio (intorno alle 16:30) in entrambe le direzioni

Linea 7802 (ex linea Express 27)

  • Modifica del percorso e servizio di nuove fermate (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)

Linea 7808 (ex Express Line 80)

  • Eliminazione dei viaggi da e per Libération
  • 4 partenze aggiuntive nei giorni feriali e 2 il sabato
  • Estensione dell'offerta fino alle 22 in entrambe le direzioni dal lunedì al sabato

 

Linea 5116 (ex linea 501)

  • La partenza delle 6:55 dalla stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines è prolungata fino a Mantes (invece di Epône attualmente)

Linea 7803 (ex linea 503)

  • Un nuovo capolinea a Nanterre Préfecture
  • Modifica del percorso per collegare i poli di Saint-Quentin-en-Yvelines e Nanterre Préfecture
  • 5 viaggi aggiuntivi a tratta
  • Prime partenze la mattina presto (dalle 5:55) e più tardi la sera (fino alle 19:35)

 

Linea 9111 (ex linea espressa 91-11)

  • Ampiezza dell'offerta estesa la sera fino alle 22:30 da Saint-Quentin-en-Yvelines e alle 22:20 da Massy.

 

Linea 7807 (ex linea espressa 307): nuovo percorso più diretto della linea

  • Modifica del servizio del tecnocentro
  • Servizio più fine di Vélizy
  • Soppressione dei servizi per la stazione di Chantiers e Buc (possibile rinvio sulle linee 5150, 6161 e 6164)
  • Rimozione dell'antenna di Little Robinson

 

Linea 7815 (ex linea 15)

  • Modifica del percorso della linea con il servizio di nuove fermate: Jacques Monod e Les Grands Jardins à Plaisir
  • Altri 8 viaggi sulla linea tra Plaisir e Saint-Cloud: 4 al mattino dalle 7:05 alle 8:35 e 4 alla sera tra le 17:05 e le 18:45

  

Linea 5153 (ex linea 39-34)

  • Ampiezza estesa della linea che ora opera dalle 5:58 alle 19:45
  • 6 partenze aggiuntive: 3 al mattino da Guyancourt e 3 alla sera da Boulogne

Linee la cui offerta rimane invariata

  • Linea 7816 (ex Express Line 16)
  • Linea 7818 (ex linea Express 78)
  • Linea 5154 (ex linea espressa 91-10)
  • Linea 5117 (ex linea 17)
  • Linea 7805 (ex linea 475)
  • Linea 5146 (ex linea 39-12)
  • Linea 5234 (ex linea 78S)

Per trovare le informazioni di tutte le tue linee:

Sito web: iledefrance-mobilites.fr

Su X: @IDFOuest_IDFM

Per telefono al numero 01 30 54 27 72

