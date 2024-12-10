Île-de-France Mobilités lancia una nuova numerazione delle linee di autobus e un'offerta ristrutturata nella regione dell'Île-de-France Ouest.

Spieghiamo tutto!

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee, con sistemi di numerazione che coesistono, ma non sono uguali.

Attualmente, ci sono nomi molto diversi(1, TEx, 340, 95-02, 11L ...) e duplicati nei numeri di linea (ci sono 19 linee 2 sull'attuale rete di autobus), il che complica la comprensione della rete.

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno con un codice specifico, in base al luogo di circolazione della linea.

Le linee che servono il territorio di Saint-Quentin-en-Yvelines iniziano con il numero del settore interessato, cioè 51 (linee 5116, 5117, 5154...).

Seguendo la stessa logica, la linea 5234 che serve il territorio Centre et Sud Yvelines inizia con 52, il numero del territorio ad esso collegato.

Infine, i numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento (7802, 7804, 9111 ...).

Cosa porterà questo nuovo numero ai viaggiatori?

I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente durante una ricerca sull'applicazione o sul sito iledefrance-mobilites.fr, perché sarà l'unica nell'Île-de-France a portare questo numero.