La rete di autobus Paris Saclay sta ancora affrontando problemi di carenza di autisti, causando ritardi o cancellazioni di autobus. Questo problema è comune a tutte le reti dell'Ile-de-France e nazionali.
Di conseguenza, 11 linee di autobus hanno un'offerta ridotta e 1 linea è sospesa dal 3 gennaio 2023 e fino a nuovo avviso.
Si prega di consentire orari di frequenza prolungati nelle ore di punta dal lunedì al venerdì (tra le 7:00 e le 9:00 e tra le 16:00 e le 19:00)
La rete di autobus Paris Saclay si scusa per l'inconveniente causato e assicura che le squadre locali sono pienamente mobilitate per migliorare in modo sostenibile il servizio offerto ai viaggiatori.
Al 3 gennaio 2023;
- La linea 6 è sospesa
- La linea 2 funzionerà con una frequenza di 5 minuti (invece di 6 minuti tra settembre e dicembre 2022)
- Le linee 22 e 23 circoleranno con una frequenza di 10 minuti (invece di 12 minuti tra settembre e dicembre 2022)
- La linea 91.06 circolerà con una frequenza di 5 minuti (invece di 6 minuti tra settembre e dicembre 2022)
- La linea 4 funzionerà con una frequenza di 15 minuti
- La linea 11 funzionerà con una frequenza di 12 minuti
- La linea 15 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
- La linea 17 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
- La linea DM12 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
- La linea DM11C funzionerà con una frequenza di 15 minuti
- La linea 91.08 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
La linea 3 ora funziona normalmente. La sua offerta è stata alleggerita tra settembre e dicembre 2022.
Di seguito sono riportati gli orari provvisori delle linee interessate.