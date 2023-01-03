La rete di autobus Paris Saclay sta ancora affrontando problemi di carenza di autisti, causando ritardi o cancellazioni di autobus. Questo problema è comune a tutte le reti dell'Ile-de-France e nazionali.

Di conseguenza, 11 linee di autobus hanno un'offerta ridotta e 1 linea è sospesa dal 3 gennaio 2023 e fino a nuovo avviso.

Si prega di consentire orari di frequenza prolungati nelle ore di punta dal lunedì al venerdì (tra le 7:00 e le 9:00 e tra le 16:00 e le 19:00)

La rete di autobus Paris Saclay si scusa per l'inconveniente causato e assicura che le squadre locali sono pienamente mobilitate per migliorare in modo sostenibile il servizio offerto ai viaggiatori.

Al 3 gennaio 2023;

La linea 6 è sospesa

La linea 2 funzionerà con una frequenza di 5 minuti (invece di 6 minuti tra settembre e dicembre 2022)

Le linee 22 e 23 circoleranno con una frequenza di 10 minuti (invece di 12 minuti tra settembre e dicembre 2022)

La linea 91.06 circolerà con una frequenza di 5 minuti (invece di 6 minuti tra settembre e dicembre 2022)

La linea 4 funzionerà con una frequenza di 15 minuti

La linea 11 funzionerà con una frequenza di 12 minuti

La linea 15 funzionerà con una frequenza di 30 minuti

La linea 17 funzionerà con una frequenza di 30 minuti

La linea DM12 funzionerà con una frequenza di 30 minuti

La linea DM11C funzionerà con una frequenza di 15 minuti

La linea 91.08 funzionerà con una frequenza di 30 minuti

La linea 3 ora funziona normalmente. La sua offerta è stata alleggerita tra settembre e dicembre 2022.

Di seguito sono riportati gli orari provvisori delle linee interessate.