Un'offerta di autobus più leggera sul territorio di Parigi Saclay

Dal 3 gennaio 2023, 12 linee di autobus sono interrotte

La rete di autobus Paris Saclay sta ancora affrontando problemi di carenza di autisti, causando ritardi o cancellazioni di autobus. Questo problema è comune a tutte le reti dell'Ile-de-France e nazionali.

Di conseguenza, 11 linee di autobus hanno un'offerta ridotta e 1 linea è sospesa dal 3 gennaio 2023 e fino a nuovo avviso.

Si prega di consentire orari di frequenza prolungati nelle ore di punta dal lunedì al venerdì (tra le 7:00 e le 9:00 e tra le 16:00 e le 19:00)

La rete di autobus Paris Saclay si scusa per l'inconveniente causato e assicura che le squadre locali sono pienamente mobilitate per migliorare in modo sostenibile il servizio offerto ai viaggiatori.

Al 3 gennaio 2023;

  • La linea 6 è sospesa
  • La linea 2 funzionerà con una frequenza di 5 minuti (invece di 6 minuti tra settembre e dicembre 2022)
  • Le linee 22 e 23 circoleranno con una frequenza di 10 minuti (invece di 12 minuti tra settembre e dicembre 2022)
  • La linea 91.06 circolerà con una frequenza di 5 minuti (invece di 6 minuti tra settembre e dicembre 2022)
  • La linea 4 funzionerà con una frequenza di 15 minuti
  • La linea 11 funzionerà con una frequenza di 12 minuti
  • La linea 15 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
  • La linea 17 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
  • La linea DM12 funzionerà con una frequenza di 30 minuti
  • La linea DM11C funzionerà con una frequenza di 15 minuti
  • La linea 91.08 funzionerà con una frequenza di 30 minuti

La linea 3 ora funziona normalmente. La sua offerta è stata alleggerita tra settembre e dicembre 2022.

Di seguito sono riportati gli orari provvisori delle linee interessate.

Linea 2 - Orario provvisorio
Linea 22 - orario provvisorio
Linea 23 - orario provvisorio
Linea 91.06 - orario provvisorio
Linea 4 - Orario provvisorio
Linea 11 - Orario provvisorio
Linea 15 - orario provvisorio
Linea 17 - Orario provvisorio
DM12 - Orario provvisorio
DM11C - Orario provvisorio
Linea 91.08 - orario provvisorio direzione Velizy 2
Linea 91.08 - Orario provvisorio direzione Mairie des Ulis/Polytechnique Vauve
Linea 3 - Orario dal 3 gennaio 2023