Una domanda, un reclamo? È possibile in 1 clic!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Da qualche settimana è stato predisposto un modulo di contatto per facilitare le vostre richieste.

Per contattarci, niente di più semplice. Basta accedere al nostro portale Actus Mantois e fare clic su "Contattaci".

Una richiesta di informazioni, un reclamo, un'informazione da segnalare, un oggetto smarrito, un suggerimento ... Ora puoi farlo su questo modulo dal tuo smartphone o computer. Questo ti eviterà una possibile attesa telefonica e ci impegniamo a risponderti o risolvere il tuo problema il prima possibile.

Quindi non aspettare oltre!

Clicca qui: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/nous-contacter

Puoi anche seguire tutte le nostre notizie su Twitter: @Mantois_IDFM

A presto sulla nostra rete!