Dal 1/08 è stato predisposto un modulo di contatto per facilitare le vostre richieste.
Per contattarci, niente di più semplice. Basta collegarsi al portale IDFM Actus > 91 Essonne > Essonne Sud Ouest e cliccare su "Contattaci".
Una richiesta di informazioni, un reclamo, un'informazione da segnalare, un oggetto smarrito, un suggerimento ... Ora puoi farlo su questo modulo dal tuo smartphone o computer, ci impegniamo a risponderti il prima possibile.
Quindi non aspettare oltre!
Puoi anche seguire tutte le nostre notizie su Twitter: @EssonneSO_IDFM
A presto sulla nostra rete!