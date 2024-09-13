Vieni a conoscere i team del territorio di Vélizy Vallées in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024.
I nostri team saranno presenti:
- Martedì 17 settembre 2024 dalle 7 alle 9 alla fermata Musée de Sèvres (linea 6145)
- Mercoledì 18 settembre 2024 dalle 16 alle 19 alla stazione di Chaville Vélizy
- Giovedì 19 settembre 2024 dalle 7 alle 9 alla fermata Pont de Sèvres (linee 6140 e 6142)
- Giovedì 19 settembre 2024 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Jouy-en-Josas
Vi aspettiamo!