Settimana europea della mobilità 2024

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 16 al 22 settembre 2024, i team del vostro territorio vi incontreranno in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Vieni a conoscere i team del territorio di Vélizy Vallées in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024.

I nostri team saranno presenti:

  • Martedì 17 settembre 2024 dalle 7 alle 9 alla fermata Musée de Sèvres (linea 6145)
  • Mercoledì 18 settembre 2024 dalle 16 alle 19 alla stazione di Chaville Vélizy
  • Giovedì 19 settembre 2024 dalle 7 alle 9 alla fermata Pont de Sèvres (linee 6140 e 6142)
  • Giovedì 19 settembre 2024 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Jouy-en-Josas

Vi aspettiamo!