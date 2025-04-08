Vieni a festeggiare i 4 anni del T9 con noi da giovedì 10 aprile a sabato 12 aprile 2025!
Durante questi tre giorni, intraprendi un viaggio festivo con molte sorprese e attività! In programma:
Dal giovedì al sabato, scopri fino in fondo:
- Le squadre ti aspettano dal giovedì al sabato con biglietti gratta e vinci lungo la linea! Tenta la fortuna per vincere regali da collezione che segnano questo anniversario, oltre a emozionanti regali culturali.
- Appuntamento il sabato pomeriggio sul piazzale della biblioteca Nelson Mandela, vicino alla stazione del municipio di Vitry-sur-Seine per intrattenimento festivo con popcorn, musica e ancora più biglietti gratta e vinci per prolungare il divertimento.
Non perdete l'occasione di condividere insieme un momento conviviale e festoso!
Già 4 anni?!
Oh sì! 4 anni di viaggi, incontri e momenti condivisi. Si festeggia e si conta...
Il T9 dal 2021 è:
- Più di 24 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, 2 volte la popolazione dell'Ile-de-France!
- Orari XXL con un tram dalle 5:30 all'1:15 e anche 2:00 il venerdì e il sabato sera per accompagnarti in tutte le tue uscite
- un tempo di percorrenza diviso per 2 tra Parigi e Orly rispetto all'autobus 183
- Una linea e stazioni accessibili al 100% con un design luminoso scelto dai residenti dell'Ile-de-France
- Una linea apprezzata con oltre l'85% di soddisfazione complessiva dei viaggiatori
- Uno spazio urbano completamente riqualificato
- Una riduzione del 99% delle emissioni per viaggio rispetto all'auto grazie a una linea 100% elettrica
- Più di 20 campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza organizzate
- Una linea ancorata localmente con quasi 250 posti di lavoro diretti creati e l'85% dei dipendenti che provengono dal bacino occupazionale