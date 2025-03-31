Già 10 milioni di passeggeri sul T10, vai dietro le quinte del tram!

In occasione del 10 milionesimo passeggero trasportato sulla linea del tram T10, gestito per conto di Île-de-France Mobilités, il sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) aprirà le sue porte a tutti sabato 5 aprile tra le 13:00 e le 17:00!

Visita il backstage del tram : l'officina di manutenzione, l'area di stoccaggio, la sala di controllo e incontra i dipendenti che ti introdurranno alle diverse professioni del trasporto: autista, manutentore, operatore ...

Da non perdere lo stand della mobilità dolce, il laboratorio di disegno per i più piccoli e il laboratorio gourmet per tutti.

Partecipa a un'estrazione a premi* e prova a vincere una bici elettrica, mountain bike per bambini o biglietti per il cinema da 10 posti.

Il programma:

• 13:00: Apertura porte

Inizio delle visite "Scopri i mestieri, le attrezzature e le strutture di trasporto"

• 14:00: Discorsi

Alla presenza di Jean Castex Presidente del Gruppo RATP, Carl Ségaud Sindaco di Châtenay-Malabry, Xavier Léty Presidente di RATP Cap Île-de-France e Jean-Baptiste Costille Direttore di RATP Cap Bièvre

• 14:30: 1° estrazione

In palio: 1 bici elettrica, 1 mountain bike per bambini o 2 tessere da 10 biglietti per il cinema

• 16:00: 2° estrazione

In palio: 2 mountain bike per bambini o 3 carte da 10 biglietti per il cinema

• 17:00: Porte chiuse

Appuntamento : sabato 5 aprile dalle 13 alle 17

RATP Cap Bièvre – SMR T10

1, Avenue du Bois des Carreaux

Châtenay- Malabry

(Stazione T10 "Malabry")

Vieni a giocare con la tua famiglia e ottieni gadget T10!

*Consulta le regole del sorteggio

