Visita il backstage del tram : l'officina di manutenzione, l'area di stoccaggio, la sala di controllo e incontra i dipendenti che ti introdurranno alle diverse professioni del trasporto: autista, manutentore, operatore ...
Da non perdere lo stand della mobilità dolce, il laboratorio di disegno per i più piccoli e il laboratorio gourmet per tutti.
Partecipa a un'estrazione a premi* e prova a vincere una bici elettrica, mountain bike per bambini o biglietti per il cinema da 10 posti.
Il programma:
• 13:00: Apertura porte
Inizio delle visite "Scopri i mestieri, le attrezzature e le strutture di trasporto"
• 14:00: Discorsi
Alla presenza di Jean Castex Presidente del Gruppo RATP, Carl Ségaud Sindaco di Châtenay-Malabry, Xavier Léty Presidente di RATP Cap Île-de-France e Jean-Baptiste Costille Direttore di RATP Cap Bièvre
• 14:30: 1° estrazione
In palio: 1 bici elettrica, 1 mountain bike per bambini o 2 tessere da 10 biglietti per il cinema
• 16:00: 2° estrazione
In palio: 2 mountain bike per bambini o 3 carte da 10 biglietti per il cinema
• 17:00: Porte chiuse
Appuntamento : sabato 5 aprile dalle 13 alle 17
RATP Cap Bièvre – SMR T10
1, Avenue du Bois des Carreaux
Châtenay- Malabry
(Stazione T10 "Malabry")
Vieni a giocare con la tua famiglia e ottieni gadget T10!