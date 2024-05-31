La campagna di sottoscrizione/rinnovo della tessera scolastica 2024/2025 è aperta dal 10 giugno al 25 ottobre 2024 per le linee di autobus Paris Saclay.
D'ora in poi, informati e iscriviti a questa carta di trasporto per gli studenti delle scuole medie che utilizzano le linee di autobus Paris Saclay
Giovane su un autobus
1. A chi è destinata la tessera scolastica?
Nel dipartimento dell'Essonne, è destinato agli studenti delle scuole medie che frequentano scuole pubbliche o private.
Viene rilasciato agli studenti che utilizzano una linea regolare di autobus da e per la scuola.
Trova le linee della rete di autobus Paris Saclay qui
Gli studenti della scuola materna e primaria e gli studenti delle scuole superiori non hanno diritto a questa carta di trasporto.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
La carta scuolabus (ex carta Optile), è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico (questa carta, non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche e nei fine settimana).
Attenzione, è necessario abitare a 3 chilometri o più dalla scuola (salvo deroghe per percorsi pericolosi).
2. Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera dell'autobus scolastico?
*Verranno elaborate solo le domande complete. Qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alla famiglia.
*Saranno elaborate solo le domande ricevute per posta. Nessuna domanda sarà accettata in loco.
Trovate sul link qui sotto, un documento che contiene:
- Le condizioni di ammissibilità di Île-de-France Mobilités e del Consiglio dipartimentale del 91
- Come preparare il file di abbonamento o rinnovo
- Il prezzo per l'anno 2024/2025 (105 € a bambino per l'anno scolastico comprese le tasse di iscrizione)
3. Sovvenzioni comunali
I comuni dell'Essonne a volte possono offrirti una sovvenzione. Ti invitiamo a contattare il tuo municipio o il servizio di trasporto della tua comunità per informarti.
4. Quando verrà rilasciata la tessera scolastica?
Al ricevimento del tuo file completo, elaboreremo la tua richiesta il prima possibile. La carta ti verrà inviata a casa tua il prima possibile prima dell'inizio dell'anno scolastico, che inizierà il 2 settembre 2024.