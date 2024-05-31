1. A chi è destinata la tessera scolastica?

Nel dipartimento dell'Essonne, è destinato agli studenti delle scuole medie che frequentano scuole pubbliche o private.

Viene rilasciato agli studenti che utilizzano una linea regolare di autobus da e per la scuola.

Trova le linee della rete di autobus Paris Saclay qui

Gli studenti della scuola materna e primaria e gli studenti delle scuole superiori non hanno diritto a questa carta di trasporto.

Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.

La carta scuolabus (ex carta Optile), è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico (questa carta, non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche e nei fine settimana).

Attenzione, è necessario abitare a 3 chilometri o più dalla scuola (salvo deroghe per percorsi pericolosi).

2. Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera dell'autobus scolastico?

*Verranno elaborate solo le domande complete. Qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alla famiglia.

*Saranno elaborate solo le domande ricevute per posta. Nessuna domanda sarà accettata in loco.

Trovate sul link qui sotto, un documento che contiene: