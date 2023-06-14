Per seguire le notizie e rimanere informati sulle tue linee sul territorio di Roissy Est:
- Unisciti al nostro account Twitter @RoissyEst_IDFM
- Segui le notizie su iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
- Per telefono al numero 01 80 96 32 82
- Per acquistare il biglietto via SMS, inviare ROISSYEST al 93100
- Per ulteriori informazioni: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële
Dal 1° agosto 2023, i viaggiatori potranno trovare tutte le informazioni sulle linee di autobus Roissy Est su iledefrance-mobilites.fr
Per calcolare un viaggio:
- Come muoversi > Itinerario
Per trovare gli orari:
- Spostami > Orari > Seleziona una linea
Per seguire le notizie locali (solo sul sito):
- Notizie > 77 > Roissy Est
Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.