I tuoi contatti sul tuo territorio Roissy Est

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova tutte le informazioni e le notizie della rete Roissy Est

Per seguire le notizie e rimanere informati sulle tue linee sul territorio di Roissy Est:

  • Unisciti al nostro account Twitter @RoissyEst_IDFM
  • Segui le notizie su iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
  • Per telefono al numero 01 80 96 32 82
  • Per acquistare il biglietto via SMS, inviare ROISSYEST al 93100
  • Per ulteriori informazioni: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële

Dal 1° agosto 2023, i viaggiatori potranno trovare tutte le informazioni sulle linee di autobus Roissy Est su iledefrance-mobilites.fr

Per calcolare un viaggio:

  • Come muoversi > Itinerario

Per trovare gli orari:

  • Spostami > Orari > Seleziona una linea

Per seguire le notizie locali (solo sul sito):

  • Notizie > 77 > Roissy Est

Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.