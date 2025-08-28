Scopri le novità del tuo back-to-school!

Pubblicato su

Lettura 2 min

I tuoi orari per l'anno scolastico 2025-2026 sono ora disponibili! Leggi l'articolo per conoscere le modalità e i nostri consigli per trascorrere un sereno ritorno a scuola!

I tuoi orari per l'anno scolastico 2025-2026 sono ora disponibili!

Per consultarli è molto semplice:

  • Accedi a https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digita il numero della tua linea.
  • Controlla gli orari alla tua fermata direttamente tramite il foglio orario sul palo o scansionando direttamente il QR-code alla fermata per ottenere il programma in tempo reale
  • Vai al tuo municipio o sul tuo autobus per ritirare il tuo volantino (disponibile dal 3 settembre)

Aggiustamenti per il rientro a scuola

  • Le linee 6122 e 6124 sono ora capolinea e partono dalla stazione degli autobus Versailles Chantiers al binario G.
  • Alla stazione Versailles Chantiers, le linee 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164 per Buc ti vengono a prendere alla fermata Abbé Rousseaux in fondo alle scale mobili. Dai un'occhiata al piano qui:
Mappa delle linee Vélizy Vallées alla stazione di Versailles Chantiers
  • Dopo diversi anni di lavoro sul settore Vélizy 2, la linea 6123 ritorna al suo percorso originale e serve nuovamente le fermate Liaison Inovel Sud e Vélizy 2 Sud per avvicinarti il più possibile all'ingresso del centro commerciale Vélizy 2.

Consigli per viaggiare bene

  • Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e ricordati di iscriverti agli avvisi della tua linea selezionando il numero della tua linea e cliccando sulla campanella "iscriviti agli avvisi"
  • Presentati alla tua fermata qualche minuto prima dell'orario indicato,
  • Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
  • Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus (pass Navigo, pass facile, carta Imagine R, se non hai un biglietto, pianifica il resto o acquista un biglietto SMS inviando: BUS + numero di linea al 93100),
  • Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
  • Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
  • Chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
  • Controlla di non aver dimenticato nulla prima di scendere,
  • Scendi in sicurezza alla tua fermata.

 

I nostri team sono qui per aiutarti, non esitare a chiederglielo!

Auguriamo a tutti voi un buon inizio di anno scolastico!