I tuoi orari per l'anno scolastico 2025-2026 sono ora disponibili!
Per consultarli è molto semplice:
- Accedi a https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digita il numero della tua linea.
- Controlla gli orari alla tua fermata direttamente tramite il foglio orario sul palo o scansionando direttamente il QR-code alla fermata per ottenere il programma in tempo reale
- Vai al tuo municipio o sul tuo autobus per ritirare il tuo volantino (disponibile dal 3 settembre)
Aggiustamenti per il rientro a scuola
- Le linee 6122 e 6124 sono ora capolinea e partono dalla stazione degli autobus Versailles Chantiers al binario G.
- Alla stazione Versailles Chantiers, le linee 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164 per Buc ti vengono a prendere alla fermata Abbé Rousseaux in fondo alle scale mobili. Dai un'occhiata al piano qui:
- Dopo diversi anni di lavoro sul settore Vélizy 2, la linea 6123 ritorna al suo percorso originale e serve nuovamente le fermate Liaison Inovel Sud e Vélizy 2 Sud per avvicinarti il più possibile all'ingresso del centro commerciale Vélizy 2.
Consigli per viaggiare bene
- Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e ricordati di iscriverti agli avvisi della tua linea selezionando il numero della tua linea e cliccando sulla campanella "iscriviti agli avvisi"
- Presentati alla tua fermata qualche minuto prima dell'orario indicato,
- Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
- Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus (pass Navigo, pass facile, carta Imagine R, se non hai un biglietto, pianifica il resto o acquista un biglietto SMS inviando: BUS + numero di linea al 93100),
- Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
- Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
- Chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
- Controlla di non aver dimenticato nulla prima di scendere,
- Scendi in sicurezza alla tua fermata.
I nostri team sono qui per aiutarti, non esitare a chiederglielo!
Auguriamo a tutti voi un buon inizio di anno scolastico!