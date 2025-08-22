I tuoi orari di ritorno a scuola 2025 sono disponibili!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova i tuoi orari di ritorno a scuola, dal 1 settembre 2025 al 5 luglio 2026!

I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati sul portale Île-de-France Mobilités qui.

Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @EvryEss_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

Consigli per viaggiare bene

  • Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari e le informazioni sul traffico in anticipo su https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
  • Quando ti avvicini all'autobus, segnala all'autista di fermarsi,
  • Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus
  • Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto per essere in regola,
  • Siediti a bordo e ricordati di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
  • Quando ti avvicini alla tua destinazione, chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
  • Scendere in sicurezza alla fermata quando le porte si aprono, una volta che il veicolo è fermo.

Buon anno scolastico 2025 a tutti!

Notizie simili