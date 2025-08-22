Notizie simili

I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati sul portale Île-de-France Mobilités qui.
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @EvryEss_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!
Consigli per viaggiare bene
- Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari e le informazioni sul traffico in anticipo su https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
- Quando ti avvicini all'autobus, segnala all'autista di fermarsi,
- Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus
- Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto per essere in regola,
- Siediti a bordo e ricordati di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
- Quando ti avvicini alla tua destinazione, chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
- Scendere in sicurezza alla fermata quando le porte si aprono, una volta che il veicolo è fermo.