I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.
Vengono apportate modifiche ad alcune righe. Li trovi in questa pagina.
Durante il periodo dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, diverse linee circoleranno come offerta adattata. Il codice QR presente sugli orari, sulle schede internet e sulle fermate ti permetterà di avere accesso agli orari in tempo reale. Le linee interessate sono identificabili con una banda rosa presente sui diversi supporti.
Buon ritorno sulle nostre linee!