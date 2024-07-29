Notizie simili

Quest'estate, i tuoi orari sono dematerializzati!
Impegnati nel rispetto dell'ambiente e nella riduzione degli sprechi, abbiamo deciso di non stampare volantini orari per l'estate 2025.
Dal 7 luglio al 31 agosto 2025, consulta tutti i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:
- Il sito web di Île-de-France Mobilités > sezione Orari > Keolis Argenteuil Boucles de Seine
Orari delle linee Argenteuil Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Sull'applicazione IDFMobilités
- Ai punti di sosta