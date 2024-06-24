Notizie simili

Dal 7 luglio al 24 agosto 2025 compresi, le tue linee passano all'orario estivo!
Impegnati nel rispetto dell'ambiente, ti offriamo di consultare i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:
- Il sito web di Île-de-France Mobilités > Info > Notizie > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
- Informazioni sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
Puoi anche contattarci telefonicamente: 0800 10 2020
Di seguito trovate gli orari delle vostre linee per il periodo estivo 2025:
Tutte le altre linee circoleranno secondo gli orari del periodo "scolastico".
Si noti che dal 28 luglio al 17 agosto 2025, le linee 90, 91, 92, 93, 94 e 95 non funzioneranno.
Le linee 22 e 32 non funzioneranno dal 7 luglio al 24 agosto 2025
Le linee scolastiche da 51 a 76 non funzioneranno durante il periodo estivo dal 7 luglio al 31 agosto 2025.