Notizie simili

Scopri gli orari estivi 2025, validi dal 7 luglio al 24 agosto 2025 compresi!

Dal 7 luglio al 24 agosto 2025 compresi, le tue linee passano all'orario estivo!

Impegnati nel rispetto dell'ambiente, ti offriamo di consultare i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:

  • Il sito web di Île-de-France Mobilités > Info > Notizie > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
  • Informazioni sull'applicazione Ile-de-France Mobilités

Puoi anche contattarci telefonicamente: 0800 10 2020

Di seguito trovate gli orari delle vostre linee per il periodo estivo 2025:

Linea 1 – Carrières-sous-Poissy Maison des Insectes Parc du Peuple de l'herbe <> Gare de Saint-Germain-en-Laye

 -  4.0 MB

Linea 2 – Chanteloup-les-Vignes Les Ouches <> Chambourcy Collège André Derain

 -  4.2 MB

Linea 3 – Orgeval Maison Blanche <> Poissy La Coudraie <> Poissy Saint-Exupéry

 -  5.5 MB

Linea 4 – Gare des Mureaux <> Les Mureaux Musiciens

 -  1.9 MB

Linea 5 – Poissy Rue de la Marne <> Poissy La Bruyère

 -  1.8 MB

Linea 6 – Les Mureaux Nuova Francia <> Les Mureaux Paul Éluard

 -  2.4 MB

Linea 7 – Aubergenville Family Village Shopping <> Les Mureaux Descartes <> Gare des Mureaux – Gambetta <> FAM de Bécheville

 -  2.6 MB

Linea 10 – Gare Nord de Poissy <> Triel-sur-Seine

 -  2.0 MB

Linea 11 – Hardricourt Rue de Verdun <> Ecquevilly Collège Léonard de Vinci

 -  3.5 MB

Linea 12 – Stazione Sud di Poissy <> Orgeval <> Morainvilliers

 -  1.7 MB

Linea 13 – Verneuil-sur-Seine Piscine <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Centre Commercial Grosse Pierre

 -  1.1 MB

Linea 14 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Linea 15 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Linea 16 - Gare de Vernouillet-Verneuil <> Morainvilliers Epinettes

 -  996.7 KB

Linea 17 - Gare des Clairières de Verneuil

 -  591.9 KB

Linea 18 – Gare de Vernouillet Verneuil <> Chapet Clos Saint-Denis

 -  1.1 MB

Linea 19 – Maurecourt Julia <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  921.3 KB

Linea 21 – Gare des Mureaux <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  1.4 MB

Linea 23 – Mézières-sur-Seine <> , Aubergenville, <> Les Mureaux <> , Meulan-en-Yvelines

 -  1.3 MB

Linea 24 – Gare Sud de Poissy <> Lycée Charles de Gaulle <> Gare Sud de Poissy

 -  745.3 KB

Linea 25 – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations <> Gare des Mureaux

 -  917.9 KB

Linea 26 – Gare des Mureaux <> Hardricourt > Mézy-sur-Seine

 -  1.2 MB

Linea 31 – Carrières-sous-Poissy, Esplanade <> , Carrières-sous-Poissy, Ronceray

 -  977.7 KB

Linea 33 – Meulan-en-Yvelines – Circuito urbano

 -  1.2 MB

Linea 40 – Gare Nord de Poissy <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.9 MB

Tutte le altre linee circoleranno secondo gli orari del periodo "scolastico".

Si noti che dal 28 luglio al 17 agosto 2025, le linee 90, 91, 92, 93, 94 e 95 non funzioneranno.

Le linee 22 e 32 non funzioneranno dal 7 luglio al 24 agosto 2025

Le linee scolastiche da 51 a 76 non funzioneranno durante il periodo estivo dal 7 luglio al 31 agosto 2025.

