Notizie simili

Nuovi orari disponibili dal 1 agosto al 3 settembre 2023
- Linea Express 07: Montereau <-> Provins</->
- Linea Express 47: Melun <-> Nangis <-> Provins</-></->
- Linea Express 50: Chesssy <-> Provins</->
- Linea 3201 : Provins <-> Fontaine-Fourches</->
- Linea 3202: Montereau <-> Fontaine-Fourches</->
- Linea 3203: Longueville <-> Noyen-sur-Seine</->
- Linea 3204: Nangis <-> Mormant <-> Lieusaint</-></->
- Linea 3207: Provins <-> Poigny</->
- Linea 3208: Provins <-> Poigny</->
- Linea 3209: Saint-Brice <-> Provins</->
- Linea 3210: Montereau <-> Provins</->
- Linea 3211: Provins <-> Gouaix <-> Longueville</-></->
- Linea 3212: <-> Sourdun Provins</->
- Linea 3213: Pézarches <-> Bray-sur-Seine</->
- Linea 3214:cantone di Villiers-Saint-Georges <-> Tournan-en-Brie</->
- Linea 3215: Nangis <-> Jouy-le-Châtel</->
- Linea 3216: Nangis <-> Nangis</->
- Linea 3217: Mons-en-Montois <-> Provins</->
- Linea 3218: Nangis <-> Donnemarie-Dontilly</->
- Linea 3219: Provins <-> Longueville</->
Trasporto su richiesta dal 1° agosto
Settore Provinois
Settore Brie Nangissienne
Settore Bassée-Montois
Percorso 3209