Linee regolari.
La linea 12 (presto 6136) passa in orario estivo dal 10 luglio al 20 agosto 2023.
Linee regolari.
Le linee 260 (presto 6160), 261 (presto 6161), 262 (presto 6162) e 264 (presto 6164) passeranno all'orario estivo dal 10 luglio al 27 agosto 2023.
La linea 263 non funziona in estate.
Linee regolari.
Le linee 11 (presto 6135), 22 (presto 6122), 23 (presto 6123), 24 (presto 6124), 31 (presto 6131), 32 (presto 6132), 33 (presto 6133), 34 (presto 6134), 40 (presto 6140), 42 (presto 6142) e 45 (presto 6145) passeranno all'orario estivo dal 17 luglio al 20 agosto 2023.
Linee regolari per le scuole.
Al termine delle lezioni, l'8 luglio 2023, le linee numerate da 101 a 118, che servono specificamente le scuole del territorio prendono ferie e non saranno più fornite fino all'inizio dell'anno scolastico il 04 settembre.
