Le tue linee 34, 35, 36 e 37 sono in evoluzione, a partire dal 3 gennaio 2022!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Lettura 2 min

Le linee 34, 35, 36 e 37 si stanno evolvendo per un migliore servizio e connessione.

Autobus 34, 35, 36, 37

Il tuo autobus collega più di semplici fermate.

Dal 3 gennaio 2022

34: un servizio esteso a sud di Nandy

35: accesso semplificato alla stazione di Cesson (RER D).

36: un servizio più diretto alla stazione per gli abitanti di Savigny-le-Temple.

37: un servizio diretto al collegio La Grande du Bois.

Per maggiori informazioni:

Iledefrance-mobilites.fr>actus

@Senart_IDFM

La linea 34 è prolungata fino al quartiere Pavillon Bouret!

Il nuovo quartiere del Pavillon Bouret sarà servito dalle nuove fermate "Pavillon Bouret" e "La Forêt".

È possibile usufruire di un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta (dalle 6:45 alle 8:15 e dalle 17:00 alle 18:45) e ogni 30 minuti nelle ore non di punta.

Mappa della linea 34: Gare de Savigny Nandy (Loop via Nandy- Pavillon Royal)

Le fermate servite a Nandy sono: Mairie, Résidence des Tilleuls, Pavillon Bouret, La Forêt; Padiglione reale, funghi, radura, veneria, Villemur, peonie, Robert Buron College, girasole.

Le fermate servite a Savigny-le-Temple sono: Jean Moulin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.

Raggiungi la stazione di Cesson con la linea 35!

D'ora in poi, la linea 35 ti porta alla stazione di Cesson dal cuore di Nandy.

Questa linea funziona solo nelle ore di punta (dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 20:00), per viaggi sempre più diretti e veloci.

Mappa della linea 35: Stazione di Cesson (anello Via Nandy – Clairière)

Le fermate servite a Nandy sono le seguenti: Pavillon Bouret, La Forêt, Clairière, Mairie, Résidence des Tilleuls.

Le fermate servite a Cesson sono le seguenti: Stazione di Cesson

Linea 36, un percorso più diretto e veloce per la stazione!

D'ora in poi, la linea 36 servirà le fermate "Clocher" e "Résistance" nella città di Savigny-le-Temple.

Con la linea 36, il servizio per il collegio La Grange du Bois è fornito alla fermata "Le Clocher"

ATTENZIONE: Le seguenti fermate sono ora servite dalla linea 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher e Collège La Grange du Bois.

Mappa della linea 36 : Gare de Cesson <> Gare de Savigny Nandy

Le fermate servite a Savigny-le-Temple sono: Gare de Cesson, Noisement, Ecomusée, Champlatreux, Fontaine Ronde, Sidonie Talabot, Place de l'Eglise, Cimitero, Mediateca, Svezia, Le Clocher, Résistance, Jules Vallès, Mairie, Bois Sénart Centre Commercial, Bois Sénart La Halle, Gare de Savigny Nandy.

La linea 37 prende il posto della linea 36 su parte del percorso!

Le seguenti fermate, precedentemente servite dalla linea 36, sono ora servite dalla linea 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher e Collège La Grange du Bois.

Mappa della linea 37: Gare de Savigny Nandy (Loop via Nandy – Turquoises)

Le fermate servite a Nandy sono le seguenti: Faisanderie, Sablons, Turquoises.

Le fermate servite a Savigny-le-Temple sono: Olof Palme, Collège de la Grange du Bois, Victor Schoelcher, Droits de l'Homme, René Cassin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.

Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:

Per telefono al numero 09 70 83 77 00

Twitter @Senart_IDFM
iledefrance-mobilites.fr

Opuscolo Sénart linee 34-35-36-37

 -  6.5 MB

Brochure oraria linea 34

 -  938.0 KB

Brochure oraria linea 35

 -  802.1 KB

Brochure oraria linea 36

 -  1.3 MB

Brochure oraria linea 37

 -  783.4 KB