Il tuo autobus collega più di semplici fermate.
Dal 3 gennaio 2022
34: un servizio esteso a sud di Nandy
35: accesso semplificato alla stazione di Cesson (RER D).
36: un servizio più diretto alla stazione per gli abitanti di Savigny-le-Temple.
37: un servizio diretto al collegio La Grande du Bois.
La linea 34 è prolungata fino al quartiere Pavillon Bouret!
Il nuovo quartiere del Pavillon Bouret sarà servito dalle nuove fermate "Pavillon Bouret" e "La Forêt".
È possibile usufruire di un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta (dalle 6:45 alle 8:15 e dalle 17:00 alle 18:45) e ogni 30 minuti nelle ore non di punta.
Le fermate servite a Nandy sono: Mairie, Résidence des Tilleuls, Pavillon Bouret, La Forêt; Padiglione reale, funghi, radura, veneria, Villemur, peonie, Robert Buron College, girasole.
Le fermate servite a Savigny-le-Temple sono: Jean Moulin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.
Raggiungi la stazione di Cesson con la linea 35!
D'ora in poi, la linea 35 ti porta alla stazione di Cesson dal cuore di Nandy.
Questa linea funziona solo nelle ore di punta (dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 20:00), per viaggi sempre più diretti e veloci.
Le fermate servite a Nandy sono le seguenti: Pavillon Bouret, La Forêt, Clairière, Mairie, Résidence des Tilleuls.
Le fermate servite a Cesson sono le seguenti: Stazione di Cesson
Linea 36, un percorso più diretto e veloce per la stazione!
D'ora in poi, la linea 36 servirà le fermate "Clocher" e "Résistance" nella città di Savigny-le-Temple.
Con la linea 36, il servizio per il collegio La Grange du Bois è fornito alla fermata "Le Clocher"
ATTENZIONE: Le seguenti fermate sono ora servite dalla linea 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher e Collège La Grange du Bois.
Le fermate servite a Savigny-le-Temple sono: Gare de Cesson, Noisement, Ecomusée, Champlatreux, Fontaine Ronde, Sidonie Talabot, Place de l'Eglise, Cimitero, Mediateca, Svezia, Le Clocher, Résistance, Jules Vallès, Mairie, Bois Sénart Centre Commercial, Bois Sénart La Halle, Gare de Savigny Nandy.
La linea 37 prende il posto della linea 36 su parte del percorso!
Le seguenti fermate, precedentemente servite dalla linea 36, sono ora servite dalla linea 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher e Collège La Grange du Bois.
Le fermate servite a Nandy sono le seguenti: Faisanderie, Sablons, Turquoises.
Le fermate servite a Savigny-le-Temple sono: Olof Palme, Collège de la Grange du Bois, Victor Schoelcher, Droits de l'Homme, René Cassin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.
