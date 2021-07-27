Dal 30 agosto 2021, la tua linea C alza il volume!
Con la tua nuova linea C:
- Più frequenza per Livry-sur-Seine, la cui stazione è ora servita
- un migliore collegamento tra Livry-sur-Seine, Vaux-le-Penil, il centro di Melun e la stazione ferroviaria di Melun.
Linea C prolungata: stazione di Melun/stazione di Livry sur Seine
Abbiamo esteso la linea C fino alla stazione di Livry-sur-Seine per migliorare il collegamento tra la zona commerciale di Vaux-le-Pénil, il centro di Melun e la sua stazione, nonché i quartieri residenziali di Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine.
Il + per te:
- Collegamenti con la RER D e il Transilien R
- Nuovo servizio della linea a Livry-sur-Seine per un migliore collegamento con la stazione di Melun e il suo centro città, ma anche con la stazione di Livry-sur-Seine.
Mappa della linea C: Gare de Melun a Gare de Livry-sur-Seine.
Le fermate servite su Melun sono: Gare de Melun, Place Chapu, Quai Rossignol, Praslin Université, Notre Dame, Gambetta, Mail Gaillardon, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
Le fermate servite su Vaux le Penil sono: Résidence du Château, Moustier, Acacias, Foch 11 Novembre, Curie Pascal, Val de Noue, Fontaine Saint Marc, Trois Rodes, Grouette, Clos Saint Martin, Mare à Quenette, Crespy, Route de Livry, Terres Blanches, Vaux Pleins Vents.
Le fermate servite a Livry-sur-Seine sono: Route de Livry, Vaux Garenne, Place Mouton, Fief du pré e Gare de Livry-sur-Seine.
Linee K e M ridisegnate e complementari
La linea K offre ora un servizio migliore per il centro di Melun. La linea M beneficia di un'offerta ridisegnata per una maggiore semplicità.
Linea K: Un servizio più raffinato per il centro di Melun
La nuova linea offre un servizio più diretto alla stazione e al centro della città di Melun, con una frequenza maggiore, in particolare nel settore di La Rochette.
Il + per te:
- Collegamenti con la RER D e il Transilien R,
- Un'offerta più leggibile, con più frequenza (30 minuti nelle ore di punta) e più autobus il sabato.
- Raddoppio dell'offerta il sabato per il distretto di Chaussy
Mappa della linea K: Gare de Melun a Gare Routière Mail. Le fermate servite sono: Gare de Melun, Ecluse, Chaussy, Belle Ombre, Pouillot Gâtinais, Delaroue, Albert Moreau, Lebon, Claude Bernard, Camping, Quai Joffre, Notre Dame, Praslin Université, Gambetta, Place Saint Jean, Mail Gaillardon e Gare Routière Mail.
Linea M: più semplicità
La linea M si sta evolvendo per rafforzare i servizi scolastici nel settore di Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine e offrire un supplementare al centro della città di Melun.
Il + per te:
- Linea impostata con gli orari del Lycée Simone Signoret e prolungamento delle corse fino al centro città
- Collegamenti al Mail Gaillardon con linee forti: C, E, N e Citalien
Mappa della linea M: Mail Gaillardon verso Rond Point du Bucher, Vaux-le-Penil.
Le fermate servite a Melun sono: Mail Gaillardon, Gare routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
Le fermate servite a Vaux-le-Penil sono le seguenti: Résidence du Château, Ferme, 14 Juillet, Guinottes, Pigeons, Rue du Chêne, Seine Grisonnières, Baste Seine, Javal, Crespy, Mare à Quenette, Grouette, Rond Point du Bucher.
Le fermate servite a Livry-sur-Seine sono le seguenti: Gare de Livry-sur-Seine, Fief du Pré, Place Mouton, Vaux Garenne
Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:
- L'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, su App Store e Play Store o sul sito web tad.idfmobilites.fr/
- Presso i nostri uffici commerciali alla stazione di Melun e al centro commerciale
- Per telefono al numero 01 60 07 94 70 dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20:00
- Twitter @Melun_IDFM
Vi auguriamo un buon ritorno sulle nostre linee!