Notizie simili

A partire da lunedì 2 settembre, vengono apportate modifiche alle tue linee. Scoprili settore per settore.
Settore Poissy
Linee 1, 2, 3 e 5
Vengono apportate modifiche agli orari per migliorare la regolarità e garantire i collegamenti con i treni alla stazione di Poissy.
Linea 12
La corsa delle 12:18 dalla stazione di Poissy Sud nei giorni feriali è anticipata alle 12:05.
Linea 24
La partenza alle 8:10 dalla Gare Nord sarà ora dalla Gare Sud per aumentare la capacità di pick-up per il Lycée Charles de Gaulle.
La fermata Gare Nord non sarà più servita sulla corsa delle 8:06 durante le vacanze scolastiche.
Linea 56
La fermata "Villa Savoye" non è più servita in direzione del Lycée Le Corbusier. È possibile fare riferimento alla fermata "Lycée Le Corbusier" situata a 190 metri di distanza.
Schema della linea 56
Linea 59
La gara delle 6:50 viene anticipata alle 6:48 alla partenza della stazione di Cergy Saint-Christophe per guadagnare regolarità.
Linea 67
Al fine di migliorare la puntualità della linea, le fermate "Gare Nord de Poissy" e "Ursulines" non saranno più servite.
- In direzione di Nicot, è possibile fare riferimento alla linea 59.
- In direzione di Les Mureaux, è possibile fare riferimento alle linee 43, 68 e 92.
Schema della linea 67
Linea 70
Alcune commissioni sono avanzate di qualche minuto per servire meglio il collegio André Derain di Chambourcy.
Linea N155
2 fermate sono create a Carrières-sous-Poissy in entrambe le direzioni:
- Pont Neuf
- Stadio Mazières.
Schema della linea N155
Settore Les Mureaux
Le tue linee cambiano piattaforma a Gare des Mureaux:
Per una maggiore leggibilità, il nome di alcune delle tue fermate si evolve:
- Rouillard diventa Rouillard - Bords de Seine
- Gros Murs diventa Gros Murs - Bords de Seine
- Porche République diventa Château de Bècheville
- Maison des Associations diventa Espace des Habitants
- P. Le Faucheux diventa Les Ateliers du Moulin
- Molière diventa Pôle Molière.
Linea 11
Al fine di soddisfare la crescita delle iscrizioni allo stabilimento Mercier Saint-Paul di Meulan-en-Yvelines, viene creata una corsa aggiuntiva alla partenza della fermata "Comtesse RD 43" alle 7:53 durante il periodo scolastico.
Diagramma della linea 11
Linea 60
Le partenze delle 11:40 dal Collège Henri IV sono spostate alle 11:45 di mercoledì a mezzogiorno per garantire una migliore impostazione con l'uscita degli studenti.
Linea 62
Diverse modifiche sono state apportate alla linea:
- La gara delle 13:25 di mercoledì a mezzogiorno dal Lycée Jacques Vaucanson è spostata alle 12:40 per garantire una migliore impostazione con lo stabilimento.
- Le fermate "Arquebuse" e "Gambetta" a Meulan-en-Yvelines saranno sistematicamente servite sulle corse di ritorno verso Vaux-sur-Seine.
- La fermata "Gare des Mureaux - RD 43" sarà servita su tutte le tratte di ritorno.
- Le corse del mercoledì pomeriggio al capolinea alla fermata "Gare de Vaux-sur-Seine" sono prolungate alla fermata "Port Maron" come negli altri giorni della settimana.
Linea 66
La fermata "La Poste" a Meulan-en-Yvelines viene aggiunta al percorso della linea in direzione di Verneuil-sur-Seine.
Linea 73
Al fine di migliorare la leggibilità del programma e a seguito dei conteggi effettuati lo scorso anno, vengono apportate modifiche:
- Le corse in partenza dal Lycée Van Gogh termineranno alla fermata "Comtesse RD 43" il mercoledì a mezzogiorno.
- La gara delle 7:55 dalla Gare des Mureaux al Collège Léonard de Vinci partirà ora dalla fermata "Le Petit Moulin" alle 8:07. La linea 11 porta al Collège Léonard de Vinci d'Ecquevilly e la linea 58 al Lycée François Villon a Les Mureaux.
- La partenza delle 18:15 dal Collège Léonard de Vinci per Aubergenville viene rimossa dall'orario a seguito dell'adeguamento degli orari di uscita degli studenti.
Schema della linea 73
Linee 6, 93 e 95
Vengono apportate modifiche agli orari e ai tempi di percorrenza per migliorare la puntualità di queste linee.
Settore Verneuil-sur-Seine
Linee 27 e 28
Per aiutarti a orientarti, la fermata "Gare de Villennes-sur-Seine" ora ha numeri di piattaforma:
- Binario n°1 sul lato del fabbricato viaggiatori SNCF: linea 27 - circuito mattutino e linea 28
- Binario n°2 lato Avenue de la Libération: linea 27 - circuito serale.
Linee 42-65-66-76a
Le tue linee serviranno ora la fermata "Eglise Saint-Martin" a Triel-sur-Seine. Questa è l'ex fermata "La Poste" già servita dalla linea 64.
Linea 75
A causa della scarsa affluenza e al fine di migliorare la chiarezza del servizio verso la frazione di Marsinval, la fermata "Flamant" viene rimossa dall'orario. La tua linea servirà le fermate "Charles d'Orléans" e "Philippe de Beaumanoir" in 2 direzioni.
Schema della linea 75
I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.
Buon ritorno sulle nostre linee!