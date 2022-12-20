I tuoi nuovi orari dal 1° gennaio 2023

Pubblicato su

Lettura 1 min

I tuoi nuovi orari sono disponibili, vieni a consultarli!

Foto pieghevoli orari

I tuoi fogli di lavoro validi dal 1° gennaio 2023 sono disponibili. Puoi visualizzarli scaricandoli qui sotto.

Buon viaggio sulle tue linee di autobus nel territorio del Pays Briard !

Linee regolari:

Scheda Internet - linea 17

 -  981.8 KB

Scheda Internet - Linea 18

 -  968.5 KB

Scheda Internet - Linea 20

 -  757.2 KB

Scheda informativa - Linea 21 - Boissy-Saint-Léger

 -  3.9 MB

Scheda Internet - Linea 33

 -  635.7 KB

Scheda Internet - Linea 23 - Brie-Comte-Robert

 -  1.1 MB

Scheda Internet - Linea 200

 -  1.4 MB

Scheda Internet - Linea 201

 -  685.0 KB

Linee regolari per le scuole:

Scheda Internet - Linea 3

 -  993.5 KB

Scheda Internet - Linea 7

 -  1.4 MB

Scheda Internet - Linea 7 - Tournan-en-Brie

 -  554.0 KB

Scheda Internet - Linea 10

 -  946.4 KB

Scheda Internet - Linea 10 - Brie-Comte-Robert

 -  692.6 KB

Scheda Internet - Linea 11

 -  5.4 MB

Scheda Internet - Linea 16

 -  855.9 KB

Scheda Internet - Linea 21

 -  1.4 MB

Scheda Internet - Linea 30A

 -  1.2 MB

Scheda Internet - Linea 30B

 -  1.0 MB

Scheda Internet - Linea 30C

 -  976.1 KB

Scheda Internet - Linea 34A

 -  604.2 KB

Scheda Internet - Linea 34B

 -  2.8 MB

Scheda Internet - Linea 37A

 -  947.2 KB

Scheda Internet - Linea 37B

 -  1008.6 KB

Scheda Internet - Linea 37C

 -  1003.1 KB

Scheda Internet - Linea 37R

 -  238.2 KB

Scheda Internet - Linea 409

 -  3.1 MB

Scheda Internet - Linea 309

 -  793.5 KB

Scheda Internet - Linea 209

 -  834.8 KB

Linee scolastiche:

Scheda Internet - Linea 4

 -  584.8 KB

Scheda Internet - Linea 5

 -  839.0 KB

Scheda Internet - Linea 6: orari validi dal 10 febbraio 2023

 -  1.2 MB

Scheda Internet - Linea 14

 -  674.8 KB

Scheda Internet - Linea 23

 -  866.9 KB

Scheda Internet - Linea 24

 -  1.1 MB

Scheda Internet - Linea 28A

 -  1.0 MB

Scheda Internet - Linea 28B

 -  1.0 MB

Scheda Internet - Linea 28C

 -  1.1 MB

Scheda Internet - Linea 32

 -  728.9 KB

Scheda Internet - Linea 35A

 -  556.1 KB

Scheda Internet - Linea 35B

 -  658.2 KB

Scheda Internet - Linea 35C

 -  709.7 KB

Scheda Internet - Linea 35D

 -  542.3 KB

Scheda Internet - Linea 39

 -  2.8 MB

Scheda Internet - Linea 121

 -  858.7 KB

Autobus notturno:

Spina Internet - N142

 -  1.8 MB

Autobus serale:

Opuscolo - Serata Ozoir-la-Ferrière

 -  1.7 MB

Opuscolo - Serata Tournan-en-Brie

 -  1.4 MB

Opuscolo - Serata Gretz Armainvilliers

 -  1.3 MB