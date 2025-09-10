Notizie simili

Con Parkings Vélo Île-de-France Mobilités, biciclette e trasporti pubblici sono il binomio vincente!

Parcheggia la tua bici in tutta tranquillità nei parcheggi Vélo Île-de-France Mobilités con la garanzia di un parcheggio per biciclette di qualità facilmente identificabile vicino a stazioni e stazioni per continuare il tuo viaggio senza perdere tempo.

I parcheggi per biciclette sono una delle risposte alle nuove esigenze di viaggio dei residenti dell'Ile-de-France. Sostituire l'auto con la bicicletta per raggiungere la stazione evita ingorghi e difficoltà di parcheggio, riducendo l'impatto ambientale e rimanendo attivi su base giornaliera.

Con i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités, la combinazione bici + trasporto pubblico è più facile di quanto immagini!

Scopri i parcheggi per biciclette vicino alla tua stazione ferroviaria su www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos

Sul territorio di Cœur d'Essonne, 6 parcheggi per biciclette aspettano solo la tua bici in:

  • Stazione ferroviaria di Juvisy-sur-Orge:

Lato Senna con 64 posti in armadietti sicuri.

Lato Municipio con 120 posti in armadietti sicuri.

Sul lato Condorcet con 72 posti in armadietti sicuri.

  • Linea 12 del tram :

Stazione Amédée Gordini (Viry-Châtillon) con 40 posti a sedere in armadietti sicuri.

Stazione Côteau de l'Orge (Viry-Châtillon) con 22 posti ad accesso libero.

Station Parc du Château (Morsang-sur-Orge) con 40 posti in armadietti sicuri.

Scopri i parcheggi per biciclette del tuo territorio più vicini a te cliccando qui

Parking Vélos, il servizio di mobilità dolce per tutti

Il parcheggio Vélo Île-de-France Mobilités ti offre un parcheggio di qualità senza vincoli con:

  • un'apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
  • una posizione il più vicino possibile alle stazioni ferroviarie e alle stazioni,
  • cerchi sicuri per appendere la bici,
  • un servizio di videoprotezione,
  • attrezzature ausiliarie come prese per biciclette elettriche, pompe per biciclette, kit di riparazione e manutenzione.
Parcheggio Biciclette linea Tram 12 - Stazione Amédée Gordini

Foto del parcheggio Vélo de Viry-Châtillon

I parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono gratuiti per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo, Navigo imagine R, Navigo senior). I rifugi ad accesso libero sono accessibili a tutti, senza abbonamento o prenotazione. Per gli altri utenti di istruzioni sicure, sono disponibili tre piani di abbonamento:

  • Abbonamento giornaliero: 2 €
  • Abbonamento mensile: 10 €
  • Abbonamento annuale: 30 €
