poster di comunicazione raffigurante una giovane donna sul suo smartphone, che prenota il suo TàD
Cos'è la linea 40 TàD?
La linea Transport à la Demand 40 sostituisce la tua solita linea 40, per viaggi più semplici e diretti nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19:45) e tutto l'anno.
Grazie alla linea TàD 40, goditi i collegamenti garantiti con i tuoi treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Lizy-sur-Ourcq.
Il servizio è accessibile su prenotazione, previa registrazione sulla piattaforma tad.idfmobilites.fr.
Per prenotare, vai a:
· L'applicazione TàD île-de-France Mobilités
· Il sito web: tad.idfmobilites.fr
· O per telefono al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
Attenzione: il servizio alle scuole rimane fornito dalla linea 40, secondo la consueta operazione.
Le seguenti corse non richiedono prenotazione:
- la gara delle 8:10 dalla scuola/municipio di May-en-Multien al collegio Saint Saëns
- la corsa delle 9:00 da Mairie a Ocquerre al collegio Saint Saëns;
- le gare delle 13:30, 16:30, 17:30 e 18:30 dal Collegio Saint Saëns a May-en-Multien.