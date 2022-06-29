La tua linea 40 diventa un TàD

Dal 1° agosto 2022 la tua linea 40 diventa un trasporto su richiesta!

Poster riga 40 diventa un TàD

poster di comunicazione raffigurante una giovane donna sul suo smartphone, che prenota il suo TàD

Cos'è la linea 40 TàD?

La linea Transport à la Demand 40 sostituisce la tua solita linea 40, per viaggi più semplici e diretti nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19:45) e tutto l'anno.

Grazie alla linea TàD 40, goditi i collegamenti garantiti con i tuoi treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Lizy-sur-Ourcq.

Il servizio è accessibile su prenotazione, previa registrazione sulla piattaforma tad.idfmobilites.fr.

Per prenotare, vai a:

·        L'applicazione TàD île-de-France Mobilités

·        Il sito web: tad.idfmobilites.fr

·        O per telefono al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Attenzione: il servizio alle scuole rimane fornito dalla linea 40, secondo la consueta operazione.

Le seguenti corse non richiedono prenotazione:

- la gara delle 8:10 dalla scuola/municipio di May-en-Multien al collegio Saint Saëns

- la corsa delle 9:00 da Mairie a Ocquerre al collegio Saint Saëns;

- le gare delle 13:30, 16:30, 17:30 e 18:30 dal Collegio Saint Saëns a May-en-Multien.

OPUSCOLO TàD linea 40

ORARIO LINEA 40 (ESCLUSO TàD)

