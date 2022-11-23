>Come funziona?
Ora puoi acquistare un biglietto di trasporto dematerializzato via SMS!
1. Invia il codice BRIARD o BUSN142 al 93100 via SMS
2. Ricevi il tuo biglietto SMS
3. Viaggia sulla tua linea
Questi biglietti sono validi per 1 ora senza trasferimenti. Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free, e verrà addebitato sulla bolletta mobile al costo di (+ eventuale costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati):
- 2,50 euro per le linee Pays Briard, inviando BRIARD;
- 5 euro per l'autobus notturno N142, inviando BUSN142.
Per maggiori informazioni sugli autobus notturni e sulle loro tariffe nell'Île-de-France, consulta la pagina dedicata sul portale Île-de-France Mobilités.
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita:
Île-de-France Mobilités > sezione Tariffe.