Comunicazione visiva per il biglietto SMS
La rinumerazione delle linee sul territorio di Vélizy Vallées è accompagnata da un nuovo codice SMS, con un codice per linea!
> Come funziona?
- Inviare il codice BUS + numero di linea al 93100 via SMS ad esempio BUS6123, BUS6145
- Ricevi il tuo biglietto SMS
- Viaggia sulla tua linea
Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,5 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.
Il biglietto SMS Boardboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla linea di autobus utilizzata. Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita:
Île-de-France Mobilités > sezione Tariffe.
Esempio di biglietto SMS