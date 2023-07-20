La tua nuova linea notturna N146 tra Gare de l'Est e Gare de Survilliers-Fosses

Tutto quello che devi sapere sulla tua nuova linea N146 per rendere più facile viaggiare di notte, dal 1 ° agosto 2023.

La N146 ti lascia in tutte le stazioni RER D dalla Gare de l'Est. Servirà le fermate:

  • Stazione Est
  • Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
  • Stazione ferroviaria di Garges-Sarcelles
  • 8 maggio 1945 (Garges-lès-Gonesse)
  • La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)
  • Stazione ferroviaria di Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
  • Stazione ferroviaria di Goussainville
  • Centro di soccorso (Goussainville)
  • Comune di Goussainville – Les Noues
  • Stazione ferroviaria del Louvre
  • Marie Feuchère (Louvre)
  • Stazione ferroviaria di Survilliers-Fosses

L'autobus notturno opera dal lunedì alla domenica, per un tempo di percorrenza totale di 1h46.

Dal lunedì al venerdì, l'autobus notturno offre:

  • 4 partenze, ogni ora, dalla stazione ferroviaria di Survilliers-Fosses dalle 00:15 alle 03:15.
  • 4 partenze, ogni ora, dalla Gare de l'Est dalle 01:00 alle 04:00

Nei fine settimana, l'autobus notturno offre:

  • 4 partenze, ogni ora, dalla stazione di Survilliers Fosses dalle 00:30 alle 03:30.
  • 3 partenze ogni ora, dalla Gare de l'Est dalle 01:20 alle 03:20.

Consulta gli orari della tua linea N146

