La N146 ti lascia in tutte le stazioni RER D dalla Gare de l'Est. Servirà le fermate:
- Stazione Est
- Charles de Gaulle / Mitterrand (Garges-lès-Gonesse)
- Stazione ferroviaria di Garges-Sarcelles
- 8 maggio 1945 (Garges-lès-Gonesse)
- La Muette / Europa (Garges-lès-Gonesse)
- Stazione ferroviaria di Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
- Stazione ferroviaria di Goussainville
- Centro di soccorso (Goussainville)
- Comune di Goussainville – Les Noues
- Stazione ferroviaria del Louvre
- Marie Feuchère (Louvre)
- Stazione ferroviaria di Survilliers-Fosses
L'autobus notturno opera dal lunedì alla domenica, per un tempo di percorrenza totale di 1h46.
Dal lunedì al venerdì, l'autobus notturno offre:
- 4 partenze, ogni ora, dalla stazione ferroviaria di Survilliers-Fosses dalle 00:15 alle 03:15.
- 4 partenze, ogni ora, dalla Gare de l'Est dalle 01:00 alle 04:00
Nei fine settimana, l'autobus notturno offre:
- 4 partenze, ogni ora, dalla stazione di Survilliers Fosses dalle 00:30 alle 03:30.
- 3 partenze ogni ora, dalla Gare de l'Est dalle 01:20 alle 03:20.