Una nuova linea 27 che collega l'ospedale di Eaubonne alla stazione di Garges-Sarcelles, 2 nuovi servizi serali nelle stazioni di Domont e Écouen-Ézanville per i tuoi rientri tardivi e l'arrivo del trasporto su richiesta tra Eaubonne e Domont per una maggiore flessibilità nei tuoi viaggi durante il giorno.
Adattamenti del percorso e creazione di linee per offrirti più possibilità!
Linea 12, dalla Gare d'Ermont-Eaubonne alla Gare de Domont
La linea 12 viene prolungata fino alla stazione di Domont per offrire un nuovo collegamento con la RER C e i Transiliens H e J.
Linea 13, dalla Gare d'Enghien-les-Bains a La Chênée
Il percorso della linea 13 è semplificato per migliorare la leggibilità.
Il percorso La Chênée <> Gare de Domont è occupato dalla linea 12.
Il percorso Gare de Domont <> Écouen Maillol è rilevato dalla nuova linea 17.
Linea 17, da Carrefour d'Ombreval a Gare de Domont, e da Gare de Domont a Écouen Maillol
La tua nuova linea 17 collega Écouen Maillol alla stazione di Domont.
Offre un itinerario scolastico per il Lycée George - Sand e l'Aristide Briand College.
Linea 27, dall'Hôpital d'Eaubonne alla Gare de Garges Sarcelles
La linea 27 offre un nuovo collegamento con la RER D e la T5 alla stazione di Garges Sarcelles.
Offre un servizio più raffinato all'ospedale di Eaubonne e al centro commerciale My Place di Sarcelles.
Linea 37, dalla Gare d'Épinay-sur-Seine alle Flanades
Dal 12 luglio 2021, la linea 37 offre un servizio migliore per l'Università Sorbonne-Paris-Nord.
Offre inoltre, dal 9 maggio 2022, un servizio esteso fino alle 22h dal lunedì al sabato.
Un nuovo servizio di Transport on Demand!
La linea 38-05 diventa TàD Eaubonne Domont.
Questo trasporto a richiesta collega la stazione di Domont all'ospedale di Eaubonne dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.
Prenota il tuo viaggio fino a 1 ora prima e segui l'arrivo del tuo autobus in tempo reale grazie all'app TàD Île-de-France Mobilités.
Il servizio è esclusivamente su prenotazione, dal tuo telefono, internet o dall'applicazione.
Dal 22 agosto 2022, scopri il nuovo servizio di trasporto a richiesta, più flessibile, con orari adattati alle tue esigenze, sul percorso dell'ex linea 38-05.
Informazioni e prenotazioni tramite l'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, il sito web tad.idfmobilites.fr o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).
Due nuovi servizi serali su misura per le tue esigenze
Una nuova soluzione di trasporto viene implementata per i vostri rientri tardivi dal Transilien H alle stazioni di Domont e Écouen Ézanville.
Il Evening Bus prende il posto delle linee regolari, la sera, dal lunedì al sabato senza prenotazione.
Il tuo autobus sta aspettando il tuo treno e ti lascerà alla fermata di tua scelta nell'area definita.
Dal 22 agosto 2022, d'ora in poi, la sera, il tuo autobus sta aspettando il treno:
- Dalla stazione di Domont, ogni 30 minuti tra le 21 e le 23 dal lunedì al sabato.
- Dalla stazione di Écouen Ézanville, ogni 30 minuti tra le 22 e le 23, dal lunedì al sabato.