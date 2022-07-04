La tua rete adatta la sua offerta!

Dal 22 agosto 2022: due Evening Bus, Transport on Demand e la creazione di nuove linee per soddisfare al meglio le vostre esigenze.

La vostra rete adatta la sua offerta nella valle di Montmorency

Una nuova linea 27 che collega l'ospedale di Eaubonne alla stazione di Garges-Sarcelles, 2 nuovi servizi serali nelle stazioni di Domont e Écouen-Ézanville per i tuoi rientri tardivi e l'arrivo del trasporto su richiesta tra Eaubonne e Domont per una maggiore flessibilità nei tuoi viaggi durante il giorno.

Adattamenti del percorso e creazione di linee per offrirti più possibilità!

Linea 12, dalla Gare d'Ermont-Eaubonne alla Gare de Domont

La linea 12 viene prolungata fino alla stazione di Domont per offrire un nuovo collegamento con la RER C e i Transiliens H e J.

Mappa della linea 12: Gare d'Ermont Eaubonne - Gare de Domont

Linea 13, dalla Gare d'Enghien-les-Bains a La Chênée

Il percorso della linea 13 è semplificato per migliorare la leggibilità.

Il percorso La Chênée <> Gare de Domont è occupato dalla linea 12.

Il percorso Gare de Domont <> Écouen Maillol è rilevato dalla nuova linea 17.

Mappa linea 13 : Gare d'Enghien-les-Bains - La Chênée

Linea 17, da Carrefour d'Ombreval a Gare de Domont, e da Gare de Domont a Écouen Maillol

La tua nuova linea 17 collega Écouen Maillol alla stazione di Domont.

Offre un itinerario scolastico per il Lycée George - Sand e l'Aristide Briand College.

Mappa della linea 17: Domont Carrefour d'Ombreval - Gare de Domont - Écouen Maillol

Linea 27, dall'Hôpital d'Eaubonne alla Gare de Garges Sarcelles

La linea 27 offre un nuovo collegamento con la RER D e la T5 alla stazione di Garges Sarcelles.

Offre un servizio più raffinato all'ospedale di Eaubonne e al centro commerciale My Place di Sarcelles.

Mappa linea 27: Hôpital d'Eaubonne - Gare de Garges Sarcelles

Linea 37, dalla Gare d'Épinay-sur-Seine alle Flanades

Dal 12 luglio 2021, la linea 37 offre un servizio migliore per l'Università Sorbonne-Paris-Nord.

Offre inoltre, dal 9 maggio 2022, un servizio esteso fino alle 22h dal lunedì al sabato.

Mappa linea 37 : Gare d'Épinay-sur-Seine - Les Flanades

Un nuovo servizio di Transport on Demand!

La linea 38-05 diventa TàD Eaubonne Domont.

Questo trasporto a richiesta collega la stazione di Domont all'ospedale di Eaubonne dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.

Prenota il tuo viaggio fino a 1 ora prima e segui l'arrivo del tuo autobus in tempo reale grazie all'app TàD Île-de-France Mobilités.

Il servizio è esclusivamente su prenotazione, dal tuo telefono, internet o dall'applicazione.

Prenota il tuo TàD tra l'ospedale di Eaubonne e la stazione ferroviaria di Domont

Dal 22 agosto 2022, scopri il nuovo servizio di trasporto a richiesta, più flessibile, con orari adattati alle tue esigenze, sul percorso dell'ex linea 38-05.

Informazioni e prenotazioni tramite l'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, il sito web tad.idfmobilites.fr o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Due nuovi servizi serali su misura per le tue esigenze

Una nuova soluzione di trasporto viene implementata per i vostri rientri tardivi dal Transilien H alle stazioni di Domont e Écouen Ézanville.

Il Evening Bus prende il posto delle linee regolari, la sera, dal lunedì al sabato senza prenotazione.

Il tuo autobus sta aspettando il tuo treno e ti lascerà alla fermata di tua scelta nell'area definita.

Goditi i tuoi nuovi autobus serali

Dal 22 agosto 2022, d'ora in poi, la sera, il tuo autobus sta aspettando il treno:

  • Dalla stazione di Domont, ogni 30 minuti tra le 21 e le 23 dal lunedì al sabato.
  • Dalla stazione di Écouen Ézanville, ogni 30 minuti tra le 22 e le 23, dal lunedì al sabato.

Buon viaggio sulle nostre linee!