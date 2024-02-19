Il tuo servizio clienti diventa accessibile alle persone non udenti e con problemi di udito

Con Rogervoice, le informazioni sulla tua rete sono accessibili alle persone sorde e con problemi di udito. Questa soluzione permette di contattare il servizio clienti telefonicamente o tramite video, in autonomia e in pochi istanti.

Con Rogervoice sono disponibili 3 modalità di comunicazione:

  • Interpretazione video nella lingua dei segni francese (LSF): il viaggiatore parla nella lingua dei segni all'interprete, che traduce oralmente i segni della persona sorda o con problemi di udito al consulente clienti e quindi traduce la risposta del consulente clienti in tempo reale al viaggiatore nella lingua dei segni
  • La lingua francese parlata completata (LfPC): il viaggiatore viene messo in contatto con un codificatore video che codifica istantaneamente le parole del viaggiatore in LfPC
  • Sottotitolazione in tempo reale delle parole scambiate

Per essere messo in contatto con un operatore Rogervoice, hai la scelta. Puoi:

  • Oppure scarica l'app gratuita Rogervoice dagli store e seleziona "Île-de-France Mobilités reti di autobus Bièvre, Mantois, Paris Saclay e T10"

Quindi:

  • Clicca su "Andiamo!"
  • Scegli il tuo metodo di comunicazione: sub biglietti, LSF, LfPC
  • Seleziona la tua rete:
  • Parla con un interprete per telefono o video

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle 8:30 alle 21:00 per le modalità di comunicazione LSF e LFPC e 7/24 per le modalità di comunicazione sub-biglietti.

Adotta il riflesso Rogervoice!