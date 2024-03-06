Smartphone - impostazione scelta lingua
Con Rogervoice sono disponibili 3 modalità di comunicazione:
- Interpretazione video nella lingua dei segni francese (LSF): il viaggiatore parla nella lingua dei segni all'interprete, che traduce oralmente i segni della persona sorda o con problemi di udito al consulente clienti e quindi traduce la risposta del consulente clienti in tempo reale al viaggiatore nella lingua dei segni
- La lingua francese parlata completata (LfPC): il viaggiatore viene messo in contatto con un codificatore video che codifica istantaneamente le parole del viaggiatore in LfPC
- Sottotitolazione in tempo reale delle parole scambiate
Per essere messo in contatto con un operatore Rogervoice, hai la scelta. Puoi:
Dal portale regionale Île-de-France Mobilités, sezione Servizi esterni, cliccare su "Accedi al servizio per non udenti e ipoudenti nei territori di Bièvre, Mantois e Paris Saclay - servizio Rogervoice"
- Oppure scarica l'app gratuita Rogervoice dagli store e seleziona "Île-de-France Mobilités reti di autobus Bièvre, Mantois, Paris Saclay e T10"
Quindi:
- Clicca su "Andiamo!"
- Scegli il tuo metodo di comunicazione: sub biglietti, LSF, LfPC
- Seleziona la tua rete:
- Bièvre e T10
- Mantois
- Parigi Saclay
- Parla con un interprete per telefono o video
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle 8:30 alle 21:00 per le modalità di comunicazione LSF e LFPC e 7/24 per le modalità di comunicazione sub-biglietti.
