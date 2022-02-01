Non usciresti senza le chiavi? Non salire senza convalidare! Adottare il riflesso di validazione significa contribuire a migliorare l'offerta di trasporto comunicando le proprie abitudini di viaggio. #REFLEXEVALIDATION
"Ciao signora, ciao signore, grazie per la convalida"
Sicuramente hai già sentito questa frase quando sali su un autobus.
Ma ti sei mai chiesto a cosa serve la convalida?
CONVALIDA, qual è il punto?
Convalidando il tuo biglietto di trasporto, indichi che sei presente a bordo dell'autobus.
Quando convalidi il tuo pass Navigo, ci consente di contare i passeggeri a bordo degli autobus e quindi adeguare l'offerta se necessario.
NON CONVALIDARE, qual è il rischio?
A parte il fatto che non sei contato, ti esponi a una multa.