In occasione della Giornata del patrimonio e della Settimana della mobilità tra il 16 e il 20 settembre 2023, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di Sénart ti invita a una visita guidata del Centro operativo Bus di Lieusaint (77)!
Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
I nostri team ti offrono un tour del centro di 1h30 intorno a temi come il funzionamento del Bus Center, la qualità del servizio, il posto di comando centralizzato (PCC), le ragioni della convalida e molto altro!
Offriamo 2 slot di visita mercoledì 20 settembre.
La visita si svolgerà presso:
Centro operativo Bus Lieusaint
rue René Cassin – 77127 LIEUSAINT
Accesso BUS: linee 21/22/23/24/25/26/27/50/51/53/55/61B/62C/Tzen1 stazione Gare de Lieusaint
Parcheggio visitatori disponibile per coloro che desiderano venire in auto.
Per registrarti*, ti invitiamo a cliccare sul link sottostante, ti contatteremo via email per confermare la tua presenza:
*Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.