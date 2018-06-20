Lucie Aubrac e Barbara saranno i nomi delle prossime stazioni della linea 4 della metropolitana

Dopo aver dato ai residenti dell'Ile-de-France l'opportunità di votare sulla scelta del design dei futuri interni del materiale rotabile, Île-de-France Mobilités ha voluto continuare questo approccio partecipativo consentendo ai residenti dell'Ile-de-France di votare per scegliere i nomi delle due nuove stazioni del prolungamento della linea 4 della metropolitana situate nei comuni di Montrouge e Bagneux. Le votazioni sono state possibili per un mese sul sito web che spiega i lavori di ammodernamento ed estensione di questa linea.

Per ogni stazione sono state sottoposte al voto tre proposte scelte in collaborazione con le città di Bagneux e Montrouge e la RATP, con riferimento a elementi geografici o personalità emblematiche per ciascun comune.

La stazione situata a Bagneux, capolinea della linea, doveva includere il nome della città. Le proposte erano "Bagneux – Champ des Oiseaux", "Bagneux – Nina Simone" e "Bagneux – Lucie Aubrac". È il nome della grande combattente della resistenza della seconda guerra mondiale, Lucie Aubrac, che è stato acclamato. Sempre un'attivista, ha partecipato alla creazione del Movimento per la Pace e si è impegnata con Amnesty International dopo la guerra.

Per Montrouge, le proposte erano "Fort de Montrouge", "Coluche" e "Barbara" ed è il nome della cantante Barbara, che riposa nel cimitero parigino di Bagneux accessibile dall'uscita sud della stazione, che ha ricevuto il maggior numero di voti. Cantautrice, Barbara rivela il suo dono per la musica in tenera età. Le sue creazioni sono riferimenti del repertorio francese.

In qualità di autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités è responsabile della scelta dei nomi delle stazioni e delle stazioni dell'Île-de-France, per tutti i progetti di nuove linee o estensioni di linee esistenti.

Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités: "Volevo sottoporre ai voti dei residenti dell'Ile-de-France i nomi delle loro prossime stazioni della metropolitana sull'estensione della linea 4. Il voto è stato franco e massiccio per due grandi figure femminili francesi dell'Île-de-France e molto amate dalla regione parigina: Barbara per la stazione situata a Montrouge e Lucie Aubrac per quella di Bagneux. Questo avviene dopo aver associato Simone Veil alla stazione Europa qualche settimana fa. È naturale che le stazioni della metropolitana continuino a femminilizzarsi gradualmente in memoria di queste donne che hanno segnato la popolazione dell'Ile-de-France e la loro storia".

Marie-Hélène Amiable, sindaco di Bagneux: "Bagneux sta andando avanti con i suoi abitanti. È quindi del tutto naturale che ho proposto con Île-de-France Mobilités di associarli alla scelta del nome della loro stazione della metropolitana. Sono lieto che sia stato scelto il nome di una donna. E, tanto più, che si tratta con Lucie Aubrac di rendere omaggio alle donne resistenti, pacifiste e combattenti per la libertà. Con questo nome, Bagneux afferma che "Resistere è coniugato con il presente". »