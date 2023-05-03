Insieme per un trasporto pubblico senza inciviltà
Nel trasporto pubblico come nella vita di tutti i giorni, ci sono alcune regole per vivere bene in una comunità. Il trasporto pubblico subisce regolarmente comportamenti di disturbo (descritti come inciviltà) da parte di alcuni viaggiatori nei confronti di altri, attrezzature o agenti. Comportamenti che danneggiano il comfort di tutti sulle linee.
Un tema centrale per gli attori della mobilità che hanno deciso di unire le forze con una nuova campagna contro l'inciviltà (prodotta da Havas Paris), da scoprire nei trasporti pubblici dell'Île-de-France. L'obiettivo? Cambiare il comportamento dei viaggiatori e ridurre l'inciviltà nei trasporti pubblici. Questa campagna inizierà dal 3 maggio 2023!
Per sentire grandi cose, non ci vuole molto
Chi non si è già sentito orgoglioso, o addirittura un coraggioso cavaliere rinunciando al suo posto in metropolitana o in treno? Chi non conosce questa sensazione di benessere quando un semplice saluto porta a un sorriso? O la sensazione di essere un giocatore di basket professionista quando getti la tua lattina nella spazzatura?
Questa campagna è l'opposto delle solite campagne per combattere l'inciviltà prendendo la decisione di mostrare buoni comportamenti che valorizzano il beneficio personale del viaggiatore che agisce civilmente nei trasporti pubblici. Il credo: per sentire grandi cose, non ci vuole molto.