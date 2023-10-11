Carpooling gratuito il 18 settembre in Île-de-France durante gli scioperi
Île-de-France Mobilités offre il carpooling ai residenti dell'Ile-de-France
Per aiutare i residenti dell'Ile-de-France a spostarsi giovedì 18 settembre, Île-de-France Mobilités offre carpooling e aumenta il sussidio ai conducenti, in collaborazione con Karos, Mobicoop e Blablacar Daily.
Giovedì 18 settembre 2025, gravi interruzioni nei trasporti: Île-de-France Mobilités offre il carpooling ai residenti dell'Ile-de-France. Anche senza un abbonamento Navigo. Autista? Registrati con uno dei nostri 3 partner: BlablaCarDaily, Karos e Ynstant. Il sussidio è aumentato fino a € 4,50 per passeggero. Passeggero? Trova la tua corsa gratuita sul sito web o sull'app di Île-de-France Mobilités
Come posso fare?
Sei un autista
Scarica e registrati senza indugio su una delle nostre piattaforme partner di carpooling (Karos, Mobicoop e Blablacar Daily) per offrire di condividere il tuo veicolo.
Ogni viaggio è remunerato in modo vantaggioso grazie a una sovvenzione speciale concessa per ogni viaggio da Île-de-France Mobilités. Quindi, a seconda della distanza percorsa, puoi guadagnare fino a € 4,50 per viaggio!
Sei un passeggero
Dall'applicazione Île-de-France Mobilités (su AppStore o Google Play) o nella sezione Move me del sito web di Île-de-France Mobilités, troverai l'elenco dei viaggi di carpooling corrispondenti alle tue esigenze. Il risultato specifica l'operatore di carpooling, il luogo di ritiro, gli orari di partenza e il tempo di percorrenza.
Una volta effettuata la scelta, l'applicazione Île-de-France Mobilités ti reindirizza al sito web del partner interessato che finalizza la prenotazione e la connessione con l'autista!
Durante gli scioperi, Île-de-France Mobilités risarcisce l'autista: niente da pagare, il carpooling è gratuito per tutti!
Come trovare un carpooler vicino a te?
I percorsi di carpooling disponibili di tutti gli operatori possono essere consultati direttamente tramite la ricerca del percorso sull'applicazione Île-de-France Mobilités e sul sito web iledefrance-mobilites.fr.
Da settembre 2021, le persone che hanno un account Île-de-France Mobilités e che scelgono un percorso di carpooling sull'applicazione Île-de-France Mobilités vengono reindirizzate direttamente all'applicazione degli operatori e possono connettersi ad essa senza dover registrare un altro account e reinserire le proprie informazioni personali. Il percorso è più fluido, più veloce.