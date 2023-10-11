Carpooling gratuito il 18 settembre in Île-de-France durante gli scioperi

Come trovare un carpooler vicino a te?

I percorsi di carpooling disponibili di tutti gli operatori possono essere consultati direttamente tramite la ricerca del percorso sull'applicazione Île-de-France Mobilités e sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Da settembre 2021, le persone che hanno un account Île-de-France Mobilités e che scelgono un percorso di carpooling sull'applicazione Île-de-France Mobilités vengono reindirizzate direttamente all'applicazione degli operatori e possono connettersi ad essa senza dover registrare un altro account e reinserire le proprie informazioni personali. Il percorso è più fluido, più veloce.