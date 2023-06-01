Metro 11: nuovi treni in arrivo a giugno
Ecco fatto, la modernizzazione della linea 11 passa una nuova fase dal 1 ° giugno 2023! Dopo sessant'anni di fedele servizio, i 23 vecchi treni della metropolitana che equipaggiavano la linea 11 (gli MP59) saranno gradualmente sostituiti da 20 nuovissimi treni MP14, e anche più grandi e spaziosi di quelli vecchi, durante l'estate : questo si chiama la noria.
Una delle ultime fasi del progetto di modernizzazione della linea 11 prima della messa in servizio della sua estensione nella primavera del 2024 tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier, il nuovo capolinea.
Noria, come funziona?
La noria è il nome dato a una tecnica di iniezione di nuovi treni ed espulsione di quelli vecchi senza interrompere il traffico per i passeggeri. Ogni settimana i vecchi treni vengono rimossi e sostituiti con quelli nuovi man mano che procedono.
Per capire meglio, prendiamo l'esempio del percorso della Noria sulla linea 11:
- Dal 1° giugno ogni lunedì sera tra le 20 e le 23: 4 vecchi treni MP59 partiranno dal centro di manutenzione di Rosny-sous-Bois per essere smantellati e sostituiti da 4 nuovi treni MP14 disponibili per i passeggeri la mattina successiva.
L'obiettivo di Noria? Cambia tutti i treni MP59 con MP14 sulla linea 11 alla fine dell'estate. Più lunghi, affidabili e confortevoli, i treni MP14 circolano già sulla linea 14 e sulla linea 4, nella loro versione automatica e più lunga. Sulla linea 11, saranno controllati dai conducenti.
Da luglio ad agosto 2023: chiuso la domenica per lavori di prolungamento della linea 11
Il progetto di estensione della linea 11 della metropolitana tra Mairie des Lilas e il futuro capolinea di Rosny-Bois-Perrier, progettato per facilitare la mobilità tra i comuni di Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois (collegati solo da linee di autobus) richiederà la chiusura della linea tra luglio e agosto 2023, ogni domenica. Un'estensione che dovrebbe accogliere i suoi primi viaggiatori nella primavera del 2024.