Metro 11: nuovi treni in arrivo a giugno

Noria, come funziona?

La noria è il nome dato a una tecnica di iniezione di nuovi treni ed espulsione di quelli vecchi senza interrompere il traffico per i passeggeri. Ogni settimana i vecchi treni vengono rimossi e sostituiti con quelli nuovi man mano che procedono.

Per capire meglio, prendiamo l'esempio del percorso della Noria sulla linea 11:

Dal 1° giugno ogni lunedì sera tra le 20 e le 23: 4 vecchi treni MP59 partiranno dal centro di manutenzione di Rosny-sous-Bois per essere smantellati e sostituiti da 4 nuovi treni MP14 disponibili per i passeggeri la mattina successiva.

L'obiettivo di Noria? Cambia tutti i treni MP59 con MP14 sulla linea 11 alla fine dell'estate. Più lunghi, affidabili e confortevoli, i treni MP14 circolano già sulla linea 14 e sulla linea 4, nella loro versione automatica e più lunga. Sulla linea 11, saranno controllati dai conducenti.