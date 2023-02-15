Linea 18: scopri il design della tua futura metropolitana

Linea 18 della metropolitana: una linea interconnessa

Dietro il progetto della linea 18, che accoglierà i suoi primi passeggeri dal 2026, il desiderio di facilitare gli spostamenti degli abitanti di Essonne e Yvelines per il loro tragitto giornaliero aggiungendo molti collegamenti. Linee N e U del Transilien, RER B e C, linea 14 della metropolitana, T7 e 12, linee di autobus e tram-treno di Massy-Evry, la linea 18 rappresenta una porta d'accesso semplificata a Parigi e l'accesso alla rete di trasporto nazionale e regionale diretta attraverso i suoi collegamenti a Massy e alla sua stazione TGV e all'aeroporto di Orly, il suo capolinea.