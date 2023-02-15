Linea 18: scopri il design della tua futura metropolitana
Nell'ambito del progetto Grand Paris Express, sono state create cinque nuove linee della metropolitana (linee 14, 15, 16, 17 e 18). Il loro obiettivo? Collegare i principali luoghi di vita e di attività della periferia senza passare per Parigi, per risparmiare tempo e comfort ai viaggiatori e consolidare il servizio del territorio!
È giunto il momento per Île-de-France Mobilités, Alstom e Société du Grand Paris (SGP) di svelare le linee interne della nuova metropolitana che circolerà sulla linea 18, finanziata interamente da Île-de-France Mobilités.
Metro line 18: una metropolitana automatica di nuova generazione
Tra le tre proposte immaginate dall'ufficio di progettazione di Alstom (Advanced & Creative Design) in collaborazione con Île-de-France Mobilités, SGP ed Egis Rail, è la più aperta verso l'esterno, con la sua firma luminosa a LED, che è stata scelta dagli elettori. All'ordine del giorno? Un design esterno moderno e luminoso per una metropolitana 100% automatica ed elettrica di ultima generazione, che unirà capacità, comfort, affidabilità e accessibilità per tutti!
Per quanto riguarda la sua capacità, questo nuovo materiale rotabile ridurrà l'intervallo di tempo tra due treni nella stazione e aumenterà la sua velocità durante le ore di punta (salirà a 100 km / h invece di 75). Altro punto di forza, un sistema chiamato "reverse captation" gli permetterà di produrre la propria energia ogni volta che entra in fase di frenata (cioè ad ogni fermata della stazione)!
Una metropolitana progettata per il comfort dei viaggiatori
All'interno, tutto è stato progettato per il comfort dei viaggiatori:
- Sensazione di spazio: le ampie e numerose aperture offrono una vista panoramica agli utenti, nonché una sensazione di spazio e l'opportunità di godersi i paesaggi durante il loro viaggio.
- Gestione della temperatura interna : un sistema di ventilazione, riscaldamento nei mesi più freddi e aria condizionata in estate, garantirà il comfort dei residenti dell'Ile-de-France, in tutte le stagioni.
- Luce naturale : l'illuminazione interna più intelligente imita la luce naturale dei diversi momenti della giornata per adattarsi al ritmo biologico dei viaggiatori e migliorare il benessere. Una prima assoluta!
- Per garantire la sensazione di sicurezza a bordo : è stata predisposta un'illuminazione speciale all'accesso ai treni, una disposizione aperta in boa dei treni, nonché un sistema di protezione video di bordo che consente di vedere ed essere visti ovunque.
- Comfort a bordo : composti da tre carrozze aperte l'una all'altra (layout boa), i treni possono ospitare fino a 350 persone garantendo, attraverso l'ampiezza degli spazi di intercircolazione, movimenti e visibilità ottimali.
Una metropolitana più connessa
A bordo troverai:
- Una connessione internet gratuita per lavorare, comunicare o giocare
- Prese USB per caricare i tuoi dispositivi
- Schermi informativi digitali dinamici che informeranno i passeggeri in tempo reale (stato del traffico, prossime fermate servite, collegamenti e tempo di viaggio stimato)
Un viaggio accessibile a tutti
Tutte le nuove metropolitane, treni, autobus e linee di rete in costruzione saranno accessibili al 100%. Accessibile significa adattato ai gruppi interessati da problemi di accesso ai trasporti (donne incinte, anziani, viaggiatori con bagagli, genitori con passeggini, persone con disabilità, persone in sedia a rotelle, ecc.).
La linea 18 non fa eccezione alla regola con un percorso accessibile al 100% adattato lungo tutta la sua lunghezza:
- L'accesso ai treni avviene su un unico livello attraverso tre ampie porte su ogni carrozza.
- Sono disponibili diversi tipi di sedile e barre di presa da mantenere.
- I corridoi sono stati allargati per consentire una buona circolazione di tutti, anche nelle ore di punta.
- Gli spazi riservati alle sedie a rotelle (PRM) sono disponibili in ogni auto.
- Sono stati aggiunti posti prioritari e il loro colore differenziato.
- Sono stati istituiti spazi misti in auto centrale per passeggini o viaggiatori con bagagli (la metropolitana passerà per l'aeroporto di Orly).
Linea 18 della metropolitana: una linea interconnessa
Dietro il progetto della linea 18, che accoglierà i suoi primi passeggeri dal 2026, il desiderio di facilitare gli spostamenti degli abitanti di Essonne e Yvelines per il loro tragitto giornaliero aggiungendo molti collegamenti. Linee N e U del Transilien, RER B e C, linea 14 della metropolitana, T7 e 12, linee di autobus e tram-treno di Massy-Evry, la linea 18 rappresenta una porta d'accesso semplificata a Parigi e l'accesso alla rete di trasporto nazionale e regionale diretta attraverso i suoi collegamenti a Massy e alla sua stazione TGV e all'aeroporto di Orly, il suo capolinea.
La futura linea 18 in cifre
- 35 km di lunghezza
- 10 fermate (aeree e sotterranee):
- Aeroporto di Orly
- Antonypole
- Massy Opera
- Massy-Palaiseau
- Palaiseau
- Orsay - Gif
- CEA Saint-Aubin
- Saint-Quentin Est
- Satory
- Cantieri navali di Versailles
- Un centro operativo
- 11 collegamenti con la rete regionale e nazionale