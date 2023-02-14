Linea 11 della metropolitana: al via i test per i nuovi treni

13 febbraio 2023: via alla marcia bianca dell'MP14

Dal 13 febbraio inizia la tappa della "marcia in bianco"! Camminare in bianco? È l'iniezione di un treno vuoto, che non prende passeggeri, in mezzo al traffico. Sulla linea 11, questi test si svolgeranno ogni lunedì, dalle 21:00, fino alla fine di maggio. Concretamente, un treno MP14 sarà iniettato nella "giostra" delle metropolitane che circolano sulla linea e completerà l'intero percorso della linea 11 esistente. Ma attenzione, non sarai in grado di entrarci. Per ora:)

Perché queste prove?