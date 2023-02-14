Linea 11 della metropolitana: al via i test per i nuovi treni
Come probabilmente saprai, le vecchie metropolitane della linea 11 (che avevano quasi 60 anni) saranno presto sostituite da nuovissimi treni MP14. Gli MP14, li prendi già in prestito sulla linea 14 o sulla linea 4, nella loro versione automatica. Sull'11, saranno guidati da autisti.
L'obiettivo? Sostituire i vecchi 23 convogli MP59 con 20 convogli MP14
Più lunghi, più confortevoli e affidabili, i 20 treni MP14 consentiranno alla linea 11 di ospitare più passeggeri. Un elemento cruciale mentre la sua estensione si profila tra pochi mesi.
Ma prima che i 20 convogli MP14 sostituiscano i 23 treni MP59 (progettati nel 1960!), rimangono da compiere alcuni passi.
13 febbraio 2023: via alla marcia bianca dell'MP14
Dal 13 febbraio inizia la tappa della "marcia in bianco"! Camminare in bianco? È l'iniezione di un treno vuoto, che non prende passeggeri, in mezzo al traffico. Sulla linea 11, questi test si svolgeranno ogni lunedì, dalle 21:00, fino alla fine di maggio. Concretamente, un treno MP14 sarà iniettato nella "giostra" delle metropolitane che circolano sulla linea e completerà l'intero percorso della linea 11 esistente. Ma attenzione, non sarai in grado di entrarci. Per ora:)
Perché queste prove?
- Controllare tutti i sistemi in condizioni reali e apportare le ultime regolazioni necessarie per garantire una perfetta sicurezza
- Consentire al personale di approfondire la conoscenza dell'attrezzatura prima di accogliere i primi viaggiatori
Qual è il prossimo passo? Quale programma di distribuzione per MP14?
Dal 24 marzo al 2 aprile, chiusura tra Belleville e Mairie des Lilas
Al fine di eseguire i lavori finali che consentiranno l'integrazione dei nuovi treni MP14, la linea 11 sarà chiusa tra le stazioni di Belleville e Mairie des Lilas dal 24 marzo al 2 aprile 2023.
Giugno 2023: 5 nuovi treni entrano in servizio ogni settimana
Dopo le marce in bianco organizzate da febbraio a maggio, la distribuzione dell'MP14 per il suo uso commerciale da parte dei viaggiatori avverrà gradualmente dall'inizio di giugno 2023.
Alla fine delle marce in bianco, alla fine di maggio, i 20 treni MP14 saranno pronti per l'uso commerciale sulla linea 11.
Una distribuzione che sarà organizzata gradualmente. Questa è la "noria": ogni lunedì di giugno, tra le 20 e le 23, 5 nuovi treni saranno iniettati nella giostra delle metropolitane in circolazione sulla linea 11, sostituendo 5 treni MP59 che lasceranno definitivamente la linea. Obiettivo: 100% PM14 sulla linea entro la fine di giugno.
Da luglio ad agosto 2023, chiuso la domenica per lavori di prolungamento della linea
Tra luglio e agosto 2023, ogni domenica, la linea sarà chiusa per consentire l'accelerazione dei lavori di estensione della linea in corso tra Mairie des Lilas e il futuro capolinea di Rosny-Bois-Perrier. Un'estensione che dovrebbe accogliere i suoi primi viaggiatori nella primavera del 2024.
Metro 11: una linea in piena modernizzazione
Oltre all'arrivo dell'MP14 nell'estate del 2023, sono in corso lavori di ammodernamento e costruzione dell'estensione della linea .
Perché avete scelto di modernizzare la linea 11?
- Al fine di adattare le stazioni e le piattaforme all'aumento del flusso di passeggeri costruendo nuovi ingressi, uscite di emergenza, scale mobili e ascensori.
- Allargare le piattaforme per ospitare il nuovo MP14, più lungo dell'MP59 attualmente in circolazione.
- Facilitare la mobilità tra i comuni di Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois, spazi ad alto potenziale di cambiamento urbano, collegati, per il momento, solo da linee di autobus.