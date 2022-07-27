Metro 14: ecco i nomi delle future stazioni
Il risultato dei tuoi voti
Saranno situati nei comuni di Kremlin-Bicêtre (ai margini di Gentilly), Villejuif, all'incrocio tra L'Haÿ-les-Roses Villejuif e Chevilly-la-Rue e, infine, Saint-Denis... Queste sono le quattro future stazioni che estenderanno la linea 14 della metropolitana dal 2024, a nord e a sud.
Lo scorso giugno, ti abbiamo chiesto di scegliere il loro nome.
Ecco i nomi selezionati:
- Saint-Denis Pleyel - Questa futura stazione renderà il quartiere Pleyel di Saint-Denis uno dei principali snodi di trasporto nella regione dell'Île-de-France
- Ospedale Bicêtre - Situata a Kremlin-Bicêtre, di fronte all'ospedale (CHU) Bicêtre, questa futura stazione sarà situata su Avenue Gabriel Péri e lungo l'autostrada A6
- Villejuif-Gustave Roussy - Nel cuore del futuro Grand Parc Campus, questa nuova stazione di Villejuif sarà servita dalla linea 15 Sud dal 2025
- L'Haÿ-Les-Roses - Situato a L'Haÿ-les-Roses, questo nuovo resort sarà al crocevia di tre città dinamiche della Val-de-Marne: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue e Villejuif
E domani, i nomi delle stazioni delle linee 15, 16, 17 e 18!
Questo processo di consultazione dei cittadini fa parte del grande progetto di espansione della rete Ile-de-France, guidato da Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France, e dalla Société du Grand Paris, proprietaria del progetto Grand Paris Express.
Una seconda fase della consultazione è quindi prevista per l'autunno 2022 per sottoporre al voto i nomi delle 16 stazioni delle linee 15, 16, 17 e 18 che rimangono da nominare.
Ancora una volta, i residenti dell'Ile-de-France saranno invitati a partecipare tramite la piattaforma je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr.