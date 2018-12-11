Le metropolitane rinnovate arrivano sulla linea 7
La ristrutturazione comprende sia lavori di ammodernamento tecnico che il rinnovo delle finiture interne dei treni al fine di migliorare il comfort per i passeggeri. Anche la livrea esterna cambia per adattarsi ai colori di Île-de-France Mobilités, gradualmente visibile sui nuovi autobus, tram, metropolitane, RER e Transiliens per una maggiore coerenza dell'intera rete Ile-de-France.
Il nuovo layout delle carrozze consentirà ai passeggeri di godere di una nuova atmosfera, con colori più moderni, migliore illuminazione nei treni, nuova pavimentazione, ecc.
Questa ristrutturazione è effettuata dagli Ateliers de Construction du Centre con sede (ACC) a Clermont-Ferrand, designati dalla RATP. Questo mercato ha permesso di perpetuare 40 posti di lavoro diretti presso ACC Engineering and Maintenance e più di una dozzina tra i subappaltatori mobilitati. Per non influire sul funzionamento della linea, un massimo di 3 treni saranno ritirati contemporaneamente dal parco rotabile.
L'importo di circa 50 milioni di euro è interamente finanziato da Île-de-France Mobilités (50% sovvenzione diretta e 50% attraverso il contratto Île-de-France Mobilités-RATP). Garantirà la vita di questi treni fino al 2030, quando Île-de-France Mobilités prevede di sostituirli con nuove attrezzature.
Per saperne di più, potete leggere il comunicato stampa.