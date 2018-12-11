Le metropolitane rinnovate arrivano sulla linea 7

Questa ristrutturazione è effettuata dagli Ateliers de Construction du Centre con sede (ACC) a Clermont-Ferrand, designati dalla RATP. Questo mercato ha permesso di perpetuare 40 posti di lavoro diretti presso ACC Engineering and Maintenance e più di una dozzina tra i subappaltatori mobilitati. Per non influire sul funzionamento della linea, un massimo di 3 treni saranno ritirati contemporaneamente dal parco rotabile.

L'importo di circa 50 milioni di euro è interamente finanziato da Île-de-France Mobilités (50% sovvenzione diretta e 50% attraverso il contratto Île-de-France Mobilités-RATP). Garantirà la vita di questi treni fino al 2030, quando Île-de-France Mobilités prevede di sostituirli con nuove attrezzature.

Per saperne di più, potete leggere il comunicato stampa.