Le metropolitane rinnovate arrivano sulla linea 7

La ristrutturazione comprende sia lavori di ammodernamento tecnico che il rinnovo delle finiture interne dei treni al fine di migliorare il comfort per i passeggeri. Anche la livrea esterna cambia per adattarsi ai colori di Île-de-France Mobilités, gradualmente visibile sui nuovi autobus, tram, metropolitane, RER e Transiliens per una maggiore coerenza dell'intera rete Ile-de-France.

Il nuovo layout delle carrozze consentirà ai passeggeri di godere di una nuova atmosfera, con colori più moderni, migliore illuminazione nei treni, nuova pavimentazione, ecc.

Prospettiva sull'interno delle metropolitane rinnovate
Interno dei treni rinnovati
Prospettiva all'esterno dei treni rinnovati nel seminterrato
Esterno dei treni rinnovati

Questa ristrutturazione è effettuata dagli Ateliers de Construction du Centre con sede (ACC) a Clermont-Ferrand, designati dalla RATP. Questo mercato ha permesso di perpetuare 40 posti di lavoro diretti presso ACC Engineering and Maintenance e più di una dozzina tra i subappaltatori mobilitati. Per non influire sul funzionamento della linea, un massimo di 3 treni saranno ritirati contemporaneamente dal parco rotabile.

L'importo di circa 50 milioni di euro è interamente finanziato da Île-de-France Mobilités (50% sovvenzione diretta e 50% attraverso il contratto Île-de-France Mobilités-RATP). Garantirà la vita di questi treni fino al 2030, quando Île-de-France Mobilités prevede di sostituirli con nuove attrezzature.

Per saperne di più, potete leggere il comunicato stampa.