MI20: avete votato! Scopri il design della futura RER B

I posti sono isole individuali. Le parti superiori degli schienali e le estremità dei sedili sono separate per preservare l'individualità in uno spazio collettivo.

Lo spazio tra gli schienali offre più trasparenza e luce attraverso il treno, per un maggiore senso di benessere e sicurezza.

I maniglioni e i poggiava dell'anca sono accuratamente integrati nel sedile per un effetto qualitativo e una robustezza garantita.

L'illuminazione assume un approccio dinamico e digitale, in uno spirito di presunta modernità.