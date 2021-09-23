MI20: avete votato! Scopri il design della futura RER B

L'esterno della futura RER B?

Un frontale sorridente! La morbidezza e la rotondità delle sue forme riflettono un treno elegante, dallo spirito accogliente, confortevole e attento.

L'interno della futura RER B?

I posti sono isole individuali. Le parti superiori degli schienali e le estremità dei sedili sono separate per preservare l'individualità in uno spazio collettivo.

Lo spazio tra gli schienali offre più trasparenza e luce attraverso il treno, per un maggiore senso di benessere e sicurezza.

I maniglioni e i poggiava dell'anca sono accuratamente integrati nel sedile per un effetto qualitativo e una robustezza garantita.

L'illuminazione assume un approccio dinamico e digitale, in uno spirito di presunta modernità.

Uno sguardo all'MI20, la tua futura RER B

  • 146 treni di nuova generazione che includeranno videosorveglianza, prese USB, climatizzazione e temperatura regolate dalla situazione, illuminazione rilassante e informazioni dinamiche ottimizzate per i passeggeri
  • Treni lunghi 104 metri, organizzati in 7 carrozze corte
  • Auto più larghe a 2 livelli
  • +20% posti, 1070 posti totali
  • E metà dei posti accessibili su un unico livello
  • 26% dei posti prioritari

Per accogliere questi nuovi treni sulla linea B nel 2025, saranno necessari lavori per adeguare l'infrastruttura (altezza della piattaforma, rinforzi di alimentazione) ma anche le officine di manutenzione (creazione di una nuova officina a Mitry e adattamento dell'officina esistente a Massy).