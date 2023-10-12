Il consorzio Keolis e SNCF Voyageurs incaricati di gestire le linee T4, T11 e il ramo centrale della linea P

L'apertura alla concorrenza garantisce una migliore qualità complessiva del servizio e semplifica l'accesso alle informazioni per i viaggiatori. Non c'è bisogno di cercare chi è l'operatore della sua linea in caso di problemi o domande, Île-de-France Mobilités diventa il tuo unico interlocutore!

Un'identità unica e riconoscibile

Come avrete notato, i nuovi treni, metropolitane, tram e autobus nella regione Ile-de-France indossano gli stessi colori, quelli di Île-de-France Mobilités. Un'identità visiva che permette, a colpo d'occhio, di riconoscere il trasporto che fa parte della rete dell'Île-de-France o meno.

*in applicazione delle direttive europee

**La legge del 27 gennaio 2018 (per un patto ferroviario).