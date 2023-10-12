Il consorzio Keolis e SNCF Voyageurs incaricati di gestire le linee T4, T11 e il ramo centrale della linea P
Un treno T4 in circolazione a Clichy-sous-Bois - © Raphaël FOURNIER - Artefact
Le linee assegnate il 12 ottobre 2023 dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités rappresentano assi importanti della rete ferroviaria dell'Ile-de-France con:
- 70.000 viaggi al giorno,
- 900 passaggi giornalieri di treni,
- e 32 stazioni o fermate servite.
Un primo voto che segna il graduale avvio della gara d'appalto delle linee allora gestite da SNCF Transilien.
Quali sono le missioni di un operatore di linea?
Nell'ambito dell'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, il gruppo Keolis e SNCF Voyageurs diventano gestori delle linee aggiudicate per un periodo di sette anni. Un periodo durante il quale l'azienda assumerà:
- Traffico e servizio sulle linee interessate,
- Gestione e manutenzione del materiale rotabile,
- La gestione delle strutture di servizio adiacenti, come ad esempio il sito di manutenzione e consegna dei tram-treni a Noisy-le-Sec,
- Gestione delle stazioni,
- Gestione dell'infrastruttura.
Île-de-France Mobilités: un'unica identità (e interlocutore) per la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités - un treno T11 che entra nella stazione di Epinay-sur-Seine
L'apertura alla concorrenza garantisce una migliore qualità complessiva del servizio e semplifica l'accesso alle informazioni per i viaggiatori. Non c'è bisogno di cercare chi è l'operatore della sua linea in caso di problemi o domande, Île-de-France Mobilités diventa il tuo unico interlocutore!
Un'identità unica e riconoscibile
Come avrete notato, i nuovi treni, metropolitane, tram e autobus nella regione Ile-de-France indossano gli stessi colori, quelli di Île-de-France Mobilités. Un'identità visiva che permette, a colpo d'occhio, di riconoscere il trasporto che fa parte della rete dell'Île-de-France o meno.
*in applicazione delle direttive europee
**La legge del 27 gennaio 2018 (per un patto ferroviario).