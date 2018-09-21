Attuazione di nuove misure di sicurezza dei trasporti
Per andare oltre, sono stati identificati tre orientamenti:
- Il dispiegamento di mezzi e attrezzature complementari nelle periferie esterne, trascurato per anni. Gli agenti di sicurezza sono schierati nelle reti di autobus e la protezione video è installata nelle stazioni degli autobus.
- Migliore condivisione degli strumenti tra operatori e Stato per un migliore coordinamento delle forze sul terreno con un numero di allerta unico e un centro di comando operativo di sicurezza.
- Rilevamento più rapido di possibili minacce di attacco con il dispiegamento di squadre di rilevamento cinofilo.
Maggiori investimenti nella sicurezza
A tal fine, Île-de-France Mobilités sta intensificando i suoi investimenti a favore della sicurezza, con 130 milioni di euro per la presenza umana (tutte le reti), 20 milioni di euro per le attrezzature di sicurezza (in particolare la videoprotezione), 7 milioni di euro per il trasporto gratuito per la polizia suburbana e 4 milioni di euro per istituire brigate cinofile sulle linee ferroviarie.
200 agenti di sicurezza reclutati per le reti di autobus della periferia
La grande corona è finalmente interessata e non sarà più dimenticata. Ciò comporterà anche l'assunzione di 200 agenti di sicurezza per gli autobus nelle periferie esterne (10 milioni di euro in 4 anni), che saranno in grado di effettuare turni dissuasivi e intervenire in caso di inciviltà. Il trasporto è ora gratuito per gli agenti di polizia per garantire una maggiore presenza sui mezzi pubblici, e quindi una maggiore sicurezza.
Gli stessi numeri di emergenza per RATP e SNCF, disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 31177 via SMS e 3117 per telefono
Il numero di allerta 3117 è stato generalizzato in un 1 ° tempo presso la RATP (disponibile anche in forma SMS al 3117 o applicazione per smartphone) per i viaggiatori che assistono a una situazione che rappresenta un rischio per la sicurezza o un inconveniente. Con 44.000 utilizzi nel 2016 in Francia, di cui 6 su 10 nell'Ile-de-France, questo sistema è aumentato del 150% in un anno.
20 squadre di rilevamento cinofilo per intervenire su pacchi sospetti in 5-15 minuti invece di 1 ora
Sono state dispiegate 20 brigate di rilevamento cinofilo che consentono già una maggiore sicurezza e meno ritardi sulla rete SNCF. Questa iniziativa è in fase di sperimentazione anche da parte della RATP, che sta schierando 20 squadre aggiuntive. Una "rimozione del dubbio" sarà quindi fatta in 5-15 minuti invece di un'ora attualmente. Sulla rete SNCF, c'è stato un aumento del 122% dei sacchetti dimenticati, ovvero più di 1.500 interventi all'anno dal 2014.
Un unico centro di coordinamento della sicurezza sotto l'autorità del prefetto di polizia per una migliore efficienza sul campo
Valérie Pécresse ha anche preso l'iniziativa di riunire tutte le forze di sicurezza sotto l'autorità della prefettura di polizia entro il 2019, un unico PC di sicurezza per una migliore organizzazione e più efficienza per superare le difficoltà.