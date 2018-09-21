Attuazione di nuove misure di sicurezza dei trasporti

200 agenti di sicurezza reclutati per le reti di autobus della periferia

La grande corona è finalmente interessata e non sarà più dimenticata. Ciò comporterà anche l'assunzione di 200 agenti di sicurezza per gli autobus nelle periferie esterne (10 milioni di euro in 4 anni), che saranno in grado di effettuare turni dissuasivi e intervenire in caso di inciviltà. Il trasporto è ora gratuito per gli agenti di polizia per garantire una maggiore presenza sui mezzi pubblici, e quindi una maggiore sicurezza.