Mobipôle, la stazione di nuova generazione di Rueil-Malmaison

La riqualificazione della stazione e l'installazione di una nuova segnaletica facilitano lo spostamento di tutti i passeggeri.

Per i viaggiatori che viaggiano sia in bicicletta che in treno, è disponibile un'area Véligo. Cosa c'è di più comodo che usare la bicicletta e parcheggiarla in sicurezza prima di prendere il treno?

Questo spazio, con 448 posti a sedere, è il più grande dell'Île-de-France. Situato lungo la stazione, ha una stanza per la custodia e posizioni per la ricarica delle batterie delle bici elettriche. I posti sono organizzati su due livelli, accessibili utilizzando la carta Navigo.

Infine, sono stati ridisegnati nuovi percorsi per i pedoni e la rete di autobus. 18 fermate di autobus hanno avuto luogo nella nuova stazione degli autobus, dando accesso a 9 linee.