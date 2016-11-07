Mobipôle, la stazione di nuova generazione di Rueil-Malmaison
Dopo tre anni di lavori, il Mobipôle è stato inaugurato il 5 novembre 2016 da Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île de France e Presidente di Île-de-France Mobilités, Patrick Devedjian, Membro del Parlamento e Presidente del Consiglio Dipartimentale Hauts de Seine e Patrick Ollier, Presidente della Métropole du Grand Paris, Vicesindaco di Rueil-Malmaison.
Una stazione ridisegnata che si adatta agli spostamenti dei passeggeri
La riqualificazione della stazione e l'installazione di una nuova segnaletica facilitano lo spostamento di tutti i passeggeri.
Per i viaggiatori che viaggiano sia in bicicletta che in treno, è disponibile un'area Véligo. Cosa c'è di più comodo che usare la bicicletta e parcheggiarla in sicurezza prima di prendere il treno?
Questo spazio, con 448 posti a sedere, è il più grande dell'Île-de-France. Situato lungo la stazione, ha una stanza per la custodia e posizioni per la ricarica delle batterie delle bici elettriche. I posti sono organizzati su due livelli, accessibili utilizzando la carta Navigo.
Infine, sono stati ridisegnati nuovi percorsi per i pedoni e la rete di autobus. 18 fermate di autobus hanno avuto luogo nella nuova stazione degli autobus, dando accesso a 9 linee.
Trasformazione delle stazioni in veri e propri hub di interscambio
Île-de-France Mobilités sostiene la trasformazione delle stazioni. Contribuisce a modernizzare le stazioni dell'Ile-de-France per trasformarle in veri e propri hub di trasporto multimodali, più vicini alle aspettative dei passeggeri e meglio integrati nelle aree di viaggio che servono.