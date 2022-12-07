Metro: ammodernamento della linea 8
L'ammodernamento della linea 8 è stato votato! Un progetto che rientra nella volontà globale di accelerare la modernizzazione della rete metropolitana. Vi diciamo tutto.
Una linea molto utilizzata dalla regione dell'Île-de-France, la 8 è oggetto di un piano di modernizzazione votato il 7 dicembre 2022 dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités. Un progetto ambizioso, che fa parte di una politica generale di accelerazione della modernizzazione della rete metropolitana, voluta da Île-de-France Mobilités.
Perché modernizzare la linea 8?
Perché è la seconda linea più lunga della rete metropolitana, con 23,4 km e 38 stazioni servite. Cifre record a cui si aggiunge un previsto aumento dell'utenza entro il 2035, a seguito dello sviluppo urbano e demografico, e del rafforzamento dell'offerta di trasporto pubblico (linea 15 sud e funivia Cable C1 in particolare) previsto nell'est dell'Île-de-France. Un'area servita dalla 8.
La modernizzazione richiede molti lavori di adattamento. Lavoro che richiede anche molto tempo (fino a dieci anni). Un programma esteso che corrisponde alle scadenze per ordinare le attrezzature ferroviarie, ma anche a una logistica complessa, che deve essere effettuata senza interrompere completamente il traffico per i passeggeri.
Fase 1: Ristrutturazione di tutti i treni della linea 8
Parallelamente alla linea 7, sono stati intrapresi lavori per migliorare i treni in circolazione sulla linea 8, l'MF77. L'obiettivo? Migliora il comfort dei passeggeri con più luminosità, nuovi colori e rivestimenti più moderni. Quindici treni sono già stati rinnovati, i restanti 44 saranno rinnovati tra il 2023 e il 2026.
Fase 2: Un nuovo sito di manutenzione e l'arrivo graduale di nuove metropolitane
Nel 2025, il progetto supererà una seconda pietra miliare. Saranno avviati i lavori per l'installazione di una nuova officina di manutenzione dei treni nei comuni di Créteil e Valenton, progettata per ospitare i nuovi modelli di metropolitana (MF19) e aumentare le prestazioni di pulizia e manutenzione.
Parallelamente, saranno effettuati lavori di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi per:
- Prepararsi per l'arrivo dei nuovi treni nel 2030, l'MF19.
- Migliorare le prestazioni della linea.
MF19, le metropolitane parigine del futuro qui, modellate sulla linea 10
Tappa 3: L'arrivo della MF19, la metropolitana parigina del futuro
Gli MF19 sono i treni che equipaggeranno le linee 8, 10, 3bis, 7bis, 13, 3, 7 e 12. Più spaziosi e più efficienti, saranno gradualmente testati sulla linea per essere messi in servizio nel 2030.
Tra i punti di forza di queste nuove metropolitane:
- + robustezza e prestazioni
- + sicurezza dei passeggeri con sistema di protezione video di bordo
- Migliore regolazione del traffico grazie a una stazione centralizzata
- + comfort
- + capacità (+5%)
Questa è una buona notizia per questa linea utilizzata da 108 milioni di passeggeri, che vedranno trasformate le loro condizioni di viaggio.