Consultazione sul progetto di sviluppo degli autobus "Entre Seine"
Un progetto essenziale per migliorare i collegamenti con gli autobus nella Val-d'Oise
Il progetto "Entre Seine" prevede la creazione di 8,5 km di corsie dedicate per gli autobus nei comuni di Argenteuil, Bezons, Sartrouville (distretto indiano) e Cormeilles-en-Parisis (Bois Rochefort). Questi miglioramenti consentiranno di migliorare le condizioni del traffico degli autobus, attualmente difficili, rendendo più affidabili i tempi di percorrenza e consentendo una migliore velocità operativa. All'ordine del giorno: priorità ai semafori, riorganizzazione di alcuni incroci e sviluppo di nuove stazioni più confortevoli e accessibili. Le linee 272 (Gare d'Argenteuil – Sartrouville RER) e 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) sono particolarmente interessate e beneficeranno di questi sviluppi sulla maggior parte del loro percorso.
Lungo queste corsie preferenziali, gli spazi pubblici saranno riqualificati e saranno messe in atto piste ciclabili sicure e percorsi pedonali. In totale, quasi 48.000 passeggeri giornalieri sono interessati dal progetto.
Cifre chiave del progetto
Come partecipare e dare la tua opinione?
Per ogni nuovo progetto di sviluppo della rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France, viene organizzata una consultazione pubblica per informare e raccogliere l'opinione di tutti. Île-de-France Mobilités, leader del progetto, desidera coinvolgere i residenti e gli utenti nel modo più ampio possibile. Per questo, nelle prossime settimane saranno organizzati 5 incontri con il pubblico:
Due incontri pubblici:
• ad Argenteuil, mercoledì 28 marzo, dalle 19 alle 21, Espace Nelson Mandela, 82, boulevard du Général Leclerc,
• a Bezons, giovedì 5 aprile, dalle 19 alle 21, nella sala matrimoni del municipio, 6 avenue Gabriel Péri.
Tre incontri sul territorio:
• Martedì 20 marzo, dalle 16:30 alle 19:00, presso la stazione di Cormeilles-en-Parisis,
• Martedì 3 aprile, dalle 17 alle 19, al capolinea del tram 2 a Pont de Bezons,
• Mercoledì 11 aprile, dalle 9:00 alle 12:00, presso il mercato indiano di Sartrouville.
Altri mezzi di informazione e di espressione sono a disposizione dei partecipanti, tra cui un opuscolo con un coupon di partecipazione e un sito web che consente di esprimere un parere online e consultare una mappa interattiva: www.bus-entre-seine.fr
Chi finanzia il progetto?
Il progetto "Entre Seine" rappresenta un investimento di 115 milioni di euro. È indossato da Île-de-France Mobilités. Gli studi sono finanziati dalla Regione Île-de-France e dal dipartimento della Val-d'Oise.