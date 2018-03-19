Consultazione sul progetto di sviluppo degli autobus "Entre Seine"

Un progetto essenziale per migliorare i collegamenti con gli autobus nella Val-d'Oise

Il progetto "Entre Seine" prevede la creazione di 8,5 km di corsie dedicate per gli autobus nei comuni di Argenteuil, Bezons, Sartrouville (distretto indiano) e Cormeilles-en-Parisis (Bois Rochefort). Questi miglioramenti consentiranno di migliorare le condizioni del traffico degli autobus, attualmente difficili, rendendo più affidabili i tempi di percorrenza e consentendo una migliore velocità operativa. All'ordine del giorno: priorità ai semafori, riorganizzazione di alcuni incroci e sviluppo di nuove stazioni più confortevoli e accessibili. Le linee 272 (Gare d'Argenteuil – Sartrouville RER) e 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) sono particolarmente interessate e beneficeranno di questi sviluppi sulla maggior parte del loro percorso.

Lungo queste corsie preferenziali, gli spazi pubblici saranno riqualificati e saranno messe in atto piste ciclabili sicure e percorsi pedonali. In totale, quasi 48.000 passeggeri giornalieri sono interessati dal progetto.