Montparnasse di nuovo accessibile per la linea 4

Prosegue l'ammodernamento sulla linea 4

L'obiettivo di questo progetto essenziale è quello di rafforzare e alzare le piattaforme per l'installazione di porte di banchina, essenziali per la futura automazione della linea. Dopo Montparnasse-Bienvenüe, sarà la volta delle stazioni tra Porte de Clignancourt e Réaumur-Sébastopol a chiudere i battenti durante il fine settimana dell'Ascensione, dal 24 al 28 maggio. Un autobus sostitutivo (Bus M4) sarà istituito durante questo periodo. I lavori saranno poi effettuati alla stazione di Saint-Sulpice dal 29 maggio al 7 settembre, sempre con l'obiettivo di preparare l'automazione della linea all'inizio del 2022.



Le 27 stazioni dovrebbero essere ammodernate entro il 2019, prima che i nuovi treni automatici entrino gradualmente in servizio tra il 2020 e il 2022. Il Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) ha votato nel dicembre 2016 per acquisire 20 nuovi treni per equipaggiare la linea 4. L'automazione della linea principale della metropolitana sull'asse nord-sud di Parigi consentirà di guadagnare in capacità, regolarità, comfort e sicurezza grazie alle porte di banchina. Il costo totale, compresa l'estensione a sud fino a Bagneux e l'adeguamento delle stazioni, ammonta a 413 milioni di euro, a cui si aggiungono 211 milioni di euro per l'acquisto e l'adeguamento dei treni automatici. Questo lavoro rappresenta una vera e propria sfida tecnica poiché viene eseguito senza grandi interruzioni del traffico, come è stato fatto nel 2012 dalla RATP, per la prima volta al mondo, sulla Linea 1.